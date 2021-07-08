海地:刺殺總統4僱傭兵喪命 卸任總理控制國家

誰殺了海地總統莫伊茲？據警方稱，事件發生後，4名“僱傭兵”被殺，另有2人被捕。但出錢買兇的僱主是誰？

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海地警方周三晚間表示，他們在襲擊總統事件發生後，立即追捕了疑似執行刺殺任務的突擊隊成員，目前仍在"與這些襲擊者進行戰鬥"。

海地國家警察局局長萊昂-查爾斯（Leon Charles）在一次電視講話中說："從昨天晚上開始，我們一直在與他們作鬥爭”。

"他補充說："四名僱傭兵被殺，兩名在我們的控制下被攔截。三名被劫持為人質的警察被找回來了。

沒有公布關於暗殺者的進一步信息。昨天案發後，據海地臨時總理克勞德-約瑟夫（Claude Joseph）說，行兇團隊是講英語和西班牙語的外國人。

多米尼加共和國昨天已緊急關閉了與海地的邊界。該國碰巧講西班牙語和英語，並一貫與海地關係不好。現有大約50萬海地人在該國居留。多米尼加總統承諾將修建380公裡邊境牆。

臨時總理掌權

海地臨時總理克勞德-約瑟夫似乎暫時控制了國家。早些時候，他在一次用克里奧爾語的演講中宣布，他已決定"宣布全國進入戒嚴狀態"，授予行政部門更強大的權力，為期兩周。

不過，據法廣RFI國際部記者瑪麗-諾爾曼（Marie Normand）說：克勞德-約瑟夫是在幾乎沒有合法性的情況下掌權的。他作為4年來第6位總理，其實已經離開了總理職位，並在本周一（7月5日）祝賀了由總統莫伊茲任命的繼任者。然而，後者未能在莫伊茲去世前最終上任。"

海地經歷長期的社會和政治不穩。 2016年，來自商界的莫伊茲（Jovenel Moïse）當選總統，並於2017年上任，但是投票率僅20%。

53歲的總統莫伊茲昨天7月7日凌晨1點多在其寓所遇刺身亡，他的夫人受傷住院，現已脫離生命危險。

總統遇刺身亡震驚了海地全國和國際社會，一般認為，這一事件可能進一步破壞海地這個已經非常脆弱的美洲最貧困國家的穩定。

聯合國安理會今天7月8日將就海地局勢舉行緊急會議。聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，強烈譴責刺殺莫伊茲的行為。