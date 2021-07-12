古巴总统将示威归咎美国制裁 拜登支持抗议民众

古巴总统迪亚斯－卡内尔12日将周末爆发的历史性抗议，归咎于美国施加的“经济窒息”以及少数反革命份子在社群媒体的鼓动。美国总统拜登则说，他支持古巴人民。

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此次抗议适逢古巴陷入前盟邦苏联解体以来最严重的经济危机，在疫情加剧的同时，美国将数十年来的制裁措施收紧，使古巴的粮食和药品短缺以及停电问题更加恶化。

迪亚斯－卡内尔（Miguel Diaz－Canel）率内阁阁员在电视发表谈话说：“过去数周来，社群媒体上反古巴革命的言论增加了，在我们遭遇的问题和各种短缺上借题发挥。”

他说，少数反革命份子煽起动乱，他并指责古巴各城市11日在数十年来最大反政府示威中所遭受的破坏。

迪亚斯－卡内尔说：“民众朝外汇商店和警察投掷石块，而且偷东西，他们还推翻车辆，这完全是粗鲁、无礼和犯罪的行为。”

拜登12日发表声明说，美国支持古巴人民争取自由以及摆脱疫情和数十年来镇压的诉求。

拜登说：“古巴人民勇敢地坚持基本的普世权利，那些权利必须获得尊重，包括和平抗议与自由决定自己前途的权利。美国呼吁古巴政权，在此重大时刻聆听人民的呼声，并满足他们的需求而不要自肥。”