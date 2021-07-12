古巴罕見全國大規模示威 說追求自由不再害怕

剛剛過去的這個星期天，7月11日，古巴經歷了一個歷史性的日子。史無前例的示威活動席捲了整個國家。從東方到西方，古巴人在 "自由 "和 "打倒獨裁 "的呼聲中示威。在這個由唯一的共產黨統治了幾十年的島嶼上，示威活動是被禁止的。本周日，危機感已經戰勝了禁令和恐懼。古巴現總統也呼籲擁護政府的革命者上街，與抗議者唱對台戲。

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古巴出現史無前例的大規模反政府抗議活動。據本台報道說，2021年7月11日星期日，古巴各地包括首都哈瓦那都舉行了示威活動，要求獲得更多自由。一股股人潮沿着馬萊孔海濱和哈瓦那的街道涌動，高呼 "自由"。很多憤懣的古巴人有生以來第一次出來示威。這樣的場面在共產主義古巴從未發生過。

據本報駐哈瓦那記者多米蒂爾-皮隆報道稱，但恐懼仍然存在，所有接受採訪的人都希望保持匿名。

據一位婦女說，"幾乎在所有的省份和幾個城市，人們都上街了，因為他們對所有的問題和我們在這裡生活的危機感到厭煩！"這一位婦女說，"古巴人再也不能忍受了。” 另一位抗議者抱怨道，"我們只想和平抗議，為我們的自由示威，但警察毆打任何敢於抗議的人！"據一位女性抗議者感嘆道，"這是我們的第一次抗議，但這不會是最後一次！"

危機、饑餓、必需品、新冠肺炎病毒疫情和對自由的渴望......這都是促使古巴人走上街頭的諸多因素。據抗議者說，"在這裡，我們饑腸轆轆，有很多的需要訴求！" 這已經是太多的鎮壓和饑餓了。"另一名示威者說，我們一直保持沉默，我們從來沒有說過什麼，但現在夠了，人們再也無法忍受了！

據示威者說，古巴人把一切都拍了下來，因有社會網絡，他們感到有支持和團結。但也是在他們面前，警察鎮壓了示威者：大約有四十人在我們眼前被捕。抗議者說，“問題是，有的警察穿着便衣，他們混在示威者中。” 示威者將現場視頻上傳，並指“看看他們是如何打擊示威者的。”

據法新社消息，特別是在哈瓦那，爆發了衝突混戰，警察使用催淚瓦斯，向空中鳴槍，並使用塑料管毆打示威者。幾輛警車被憤怒的古巴人掀翻並損壞，許多人被逮捕。

古巴當局星期天將互聯網網絡切斷。根據數據新聞網站Inventario的報道，周日共有40場示威活動，分散在全國各地。其中大部分示威都在社交網絡上直播，在這個2018年底才有移動手機及互聯網的國家，網絡傳播民間社會的要求。從當天中午開始，全國大部分地區的3G網絡被切斷。網絡傍晚時分才得以恢復。

與此同時，古巴總統米格爾-迪亞斯-卡內爾在電視上呼籲革命者走上街頭。他承認有一些訴求，但表示古巴人中存在很大的混亂。他還指責長期以來的敵人即華盛頓方面在挑唆。古巴外交部副部長赫拉爾多-佩尼亞爾韋爾在推特上宣稱："古巴革命，我們將不惜一切代價捍衛它。"他分享了一段共產主義支持者揮舞着古巴國旗，在 "我是菲德爾！（即卡斯特羅）"的呼聲中遊行的視頻。

據該報道，美國周日警告古巴當局不要對古巴全國抗議 "獨裁 "的示威者使用暴力。