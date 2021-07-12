古巴罕见全国大规模示威 说追求自由不再害怕

刚刚过去的这个星期天，7月11日，古巴经历了一个历史性的日子。史无前例的示威活动席卷了整个国家。从东方到西方，古巴人在 "自由 "和 "打倒独裁 "的呼声中示威。在这个由唯一的共产党统治了几十年的岛屿上，示威活动是被禁止的。本周日，危机感已经战胜了禁令和恐惧。古巴现总统也呼吁拥护政府的革命者上街，与抗议者唱对台戏。

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古巴出现史无前例的大规模反政府抗议活动。据本台报道说，2021年7月11日星期日，古巴各地包括首都哈瓦那都举行了示威活动，要求获得更多自由。一股股人潮沿着马莱孔海滨和哈瓦那的街道涌动，高呼 "自由"。很多愤懑的古巴人有生以来第一次出来示威。这样的场面在共产主义古巴从未发生过。

据本报驻哈瓦那记者多米蒂尔-皮隆报道称，但恐惧仍然存在，所有接受采访的人都希望保持匿名。

据一位妇女说，"几乎在所有的省份和几个城市，人们都上街了，因为他们对所有的问题和我们在这里生活的危机感到厌烦！"这一位妇女说，"古巴人再也不能忍受了。” 另一位抗议者抱怨道，"我们只想和平抗议，为我们的自由示威，但警察殴打任何敢于抗议的人！"据一位女性抗议者感叹道，"这是我们的第一次抗议，但这不会是最后一次！"

危机、饥饿、必需品、新冠肺炎病毒疫情和对自由的渴望......这都是促使古巴人走上街头的诸多因素。据抗议者说，"在这里，我们饥肠辘辘，有很多的需要诉求！" 这已经是太多的镇压和饥饿了。"另一名示威者说，我们一直保持沉默，我们从来没有说过什么，但现在够了，人们再也无法忍受了！

据示威者说，古巴人把一切都拍了下来，因有社会网络，他们感到有支持和团结。但也是在他们面前，警察镇压了示威者：大约有四十人在我们眼前被捕。抗议者说，“问题是，有的警察穿着便衣，他们混在示威者中。” 示威者将现场视频上传，并指“看看他们是如何打击示威者的。”

据法新社消息，特别是在哈瓦那，爆发了冲突混战，警察使用催泪瓦斯，向空中鸣枪，并使用塑料管殴打示威者。几辆警车被愤怒的古巴人掀翻并损坏，许多人被逮捕。

古巴当局星期天将互联网网络切断。根据数据新闻网站Inventario的报道，周日共有40场示威活动，分散在全国各地。其中大部分示威都在社交网络上直播，在这个2018年底才有移动手机及互联网的国家，网络传播民间社会的要求。从当天中午开始，全国大部分地区的3G网络被切断。网络傍晚时分才得以恢复。

与此同时，古巴总统米格尔-迪亚斯-卡内尔在电视上呼吁革命者走上街头。他承认有一些诉求，但表示古巴人中存在很大的混乱。他还指责长期以来的敌人即华盛顿方面在挑唆。古巴外交部副部长赫拉尔多-佩尼亚尔韦尔在推特上宣称："古巴革命，我们将不惜一切代价捍卫它。"他分享了一段共产主义支持者挥舞着古巴国旗，在 "我是菲德尔！（即卡斯特罗）"的呼声中游行的视频。

据该报道，美国周日警告古巴当局不要对古巴全国抗议 "独裁 "的示威者使用暴力。