海地总统暗杀案新剧情？暗杀案主谋欲取代总统

海地警方于7月11日星期日宣布说，涉嫌暗杀总统若弗内尔·莫伊兹的主谋之一已被逮捕。据警方称他是一个海地国籍的人。名字叫克里斯蒂安-伊曼纽尔-萨农，今年63岁。《迈阿密先驱报》称他是一名医生，在佛罗里达州居住了20多年。据海地警察局长称，萨农于6月抵达海地，最初计划是抓捕海地总统。

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据本台消息说，海地警方报告说逮捕了据称是暗杀海地总统若弗内尔·莫伊兹的主谋之一。警方说这名叫克里斯蒂安-伊曼纽尔-萨农于6月初抵达海地，由一些保镖陪同。萨农乘坐私人飞机进入海地，有政治目的。警方说，萨农前往海地的初步目标是俘获海地总统若弗内尔·莫伊兹，

根据《迈阿密先驱报》的消息，这支突击队是为了抓捕若弗内尔·莫伊兹总统，并让这个叫克里斯蒂安-埃马纽埃尔-萨农取代总统位置。正是为了这个目的，克里斯蒂安-埃马纽埃尔-萨农通过设在佛罗里达的一家委内瑞拉公司招募22名雇佣兵。

《迈阿密先驱报》说，这些信息是在审讯这些雇佣兵的过程中获得的。据称是突击队成员的二十八人中有十九人在警方手中。而他们就是在被捕后立即打电话给这个叫克里斯蒂安-伊曼纽尔-萨农的人。

与该医生有联系的另外两个人现在被认为是该行动的主谋。在克里斯蒂安-伊曼纽尔-萨农的家中发现了手枪、子弹和车牌。调查仍在继续，而还有六名被指控的突击队成员仍然在逃。

美国联邦调查局、美国国务院、美国司法部和美国国土安全部的调查人员也于7月11日星期日抵达海地。