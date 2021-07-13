美食药管理局：强生疫苗或引发罕见急性神经炎

美国食品和药品管理局（FDA）7月12日修订了其对强生新冠病毒疫苗的情况报告书，因为一些强生疫苗接种者出现了罕见的格林-巴利症候群症状（Guillain-Barré，又称急性发炎性脱髓鞘多神经根神经病变）。该局表示，摩德纳疫苗和辉瑞的疫苗没出现类似的问题。

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美国食品和药品管理局的一位发言人7月12日表示，该局修订了为疫苗接种者和疫苗提供者提供的关于强生疫苗的情况报告书，增加了该疫苗接种后有出现格林-巴利症候群风险性的说明。

该发言人表示，这一决定是在根据疫苗不良事件报告系统（VAERS）提供的数据后做出的。疫苗不良事件报告系统提供的初步报告显示，在1,280万名强生疫苗的接种者中，出现了100例格林-巴利症候群患者，其中95人的病情严重，需要入院治疗，1人死亡。

该局还发现，现有数据显示，强生疫苗与接种者出现的格林-巴利症候群有关联，但是“此关联尚不足以建立因果关係”。但该局也认为，接种强生疫苗的益处仍然高于其风险性。

美国疾控中心（CDC）的一位发言人也证实，该中心正在关注相关的报告。美国食品和药品管理局发言人说：“据估计，美国每年都会出现3,000至6,000人患格林-巴利症候群症患者。”

该发言人还表示，疫苗不良事件系统网站上纪录的、接种疫苗后出现格林-巴利症候群症状的病患往往是在接种疫苗两週后出现的，而且患者多为50岁以上的男性。

格林-巴利症候群是一种急性多发性神经炎，通常是在患者的身体免疫系统出现了差错，导致本应去攻击病原体的免疫系统攻击了病患自身的神经系统，损伤了病患的神经细胞。其患者往往出现渐进性的肌肉无力、肢体疼痛、手足部刺痛或轻微感觉异常等病症。严重者可能出现头颈部或掌管吞咽的肌肉受到损伤，导致複视、面部神经麻痺、吞咽困难、呼吸困难等病症。该发言人介绍说，大多数格林-巴利症候群病患需要入院治疗，多数患者可以完全康复，但是重症病患可能瘫痪。

强生公司7月12日发布的一份声明证实，该公司正在与美国食品和药品管理局及其它管理机构讨论接种者患格林-巴利症候群的现象。

英国国家卫生服务的网站显示，数种疫苗接种后会出现罕见的格林-巴利症候群症状，例如1976年研发的一种防范猪流感的疫苗也会引发这种疾病。

今年早些时候，美国疾控中心和美国食品和药品管理局曾由于强生疫苗接种者出现血栓现象，而曾一度建议暂停接种该疫苗。数月后，这两个管理机构宣布可以恢复接种强生疫苗。但是，美国食品和药品管理局只建议18岁以上的成年人接种该疫苗。