美食藥管理局：強生疫苗或引發罕見急性神經炎

美國食品和藥品管理局（FDA）7月12日修訂了其對強生新冠病毒疫苗的情況報告書，因為一些強生疫苗接種者出現了罕見的格林-巴利癥候群癥狀（Guillain-Barré，又稱急性發炎性脫髓鞘多神經根神經病變）。該局表示，摩德納疫苗和輝瑞的疫苗沒出現類似的問題。

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美國食品和藥品管理局的一位發言人7月12日表示，該局修訂了為疫苗接種者和疫苗提供者提供的關於強生疫苗的情況報告書，增加了該疫苗接種後有出現格林-巴利癥候群風險性的說明。

該發言人表示，這一決定是在根據疫苗不良事件報告系統（VAERS）提供的數據後做出的。疫苗不良事件報告系統提供的初步報告顯示，在1,280萬名強生疫苗的接種者中，出現了100例格林-巴利癥候群患者，其中95人的病情嚴重，需要入院治療，1人死亡。

該局還發現，現有數據顯示，強生疫苗與接種者出現的格林-巴利癥候群有關聯，但是“此關聯尚不足以建立因果關係”。但該局也認為，接種強生疫苗的益處仍然高於其風險性。

美國疾控中心（CDC）的一位發言人也證實，該中心正在關注相關的報告。美國食品和藥品管理局發言人說：“據估計，美國每年都會出現3,000至6,000人患格林-巴利癥候群症患者。”

該發言人還表示，疫苗不良事件系統網站上紀錄的、接種疫苗後出現格林-巴利癥候群癥狀的病患往往是在接種疫苗兩週後出現的，而且患者多為50歲以上的男性。

格林-巴利癥候群是一種急性多發性神經炎，通常是在患者的身體免疫系統出現了差錯，導致本應去攻擊病原體的免疫系統攻擊了病患自身的神經系統，損傷了病患的神經細胞。其患者往往出現漸進性的肌肉無力、肢體疼痛、手足部刺痛或輕微感覺異常等病症。嚴重者可能出現頭頸部或掌管吞咽的肌肉受到損傷，導致複視、面部神經麻痺、吞咽困難、呼吸困難等病症。該發言人介紹說，大多數格林-巴利癥候群病患需要入院治療，多數患者可以完全康復，但是重症病患可能癱瘓。

強生公司7月12日發布的一份聲明證實，該公司正在與美國食品和藥品管理局及其它管理機構討論接種者患格林-巴利癥候群的現象。

英國國家衛生服務的網站顯示，數種疫苗接種後會出現罕見的格林-巴利癥候群癥狀，例如1976年研發的一種防範豬流感的疫苗也會引發這種疾病。

今年早些時候，美國疾控中心和美國食品和藥品管理局曾由於強生疫苗接種者出現血栓現象，而曾一度建議暫停接種該疫苗。數月後，這兩個管理機構宣布可以恢復接種強生疫苗。但是，美國食品和藥品管理局只建議18歲以上的成年人接種該疫苗。