古巴当局大逮捕：回击全国罕见示威抗议

古巴当局严厉镇压3天前发生的全国性抗议示威。古巴政府虽然息事宁人强调什么也没有发生，但根据圣伊西德罗抗议运动在推特上公布的名单，约有130人被监禁或报告失踪，此前大规模的、前所未有的示威活动震撼了通常如此安静的古巴。古巴的一些持不同政见者也被逮捕或报失踪。

广告 继续浏览后续

据本台报道，古巴政府正在淡化7月11日星期日的抗议示威事件，该事件中成千上万的古巴人在全国各地的街道上游行。经济危机、短缺、新冠肺炎病毒... 这在一个禁止示威的国家里，除非得到共产党的授权，上个星期天古巴民众却呼喊不能够再忍受。古巴政府以美国的禁运来为国家的经济困难辩护，并谴责美国挑唆民众抗议。

几天来古巴的生活几乎恢复了正常。据本台在当地特约记者多米蒂尔-皮隆报道称，"7月11日，古巴没有发生社会爆炸。古巴外交部长布鲁诺-罗德里格斯在7月13日星期二的新闻发布会上说："没有，因为我们人民的意愿和我们人民对革命及政府的支持。没有社会起义，只有一些动荡。”

这就是古巴政府对周日抗议活动的淡化。但根据圣伊西德罗抗议运动在推特上公布的名单，约有130人被逮捕，监禁或报告失踪，此前大规模的、前所未有的示威活动震撼了通常如此安静的古巴。

古巴政府说，这些示威活动者因与安全部队发生冲突而遭到逮捕。古巴内政部周二宣布，一名36岁的示威者周一在哈瓦那郊区广受欢迎的Güinera区参加 "骚乱 "时死亡，但没有透露详细情况。

古巴的一些持不同政见者也被逮捕或失踪，如何塞-丹尼尔-费雷尔、曼努埃尔-奎斯特-莫鲁阿和白衣女士组织的领导人贝尔塔-索勒，以及抗议艺术家路易斯-曼努埃尔-奥特罗-阿尔坎塔拉。

周日，成千上万的古巴人走上街头，表达他们对经济危机的不满。社会网络也为示威活动推波助澜，在全国产生了雪球效应。但自周一以来，移动互联网网络被切断，少数设法连接并广播信息的人被逮捕，如独立记者，西班牙ABC报的特约记者卡米拉-阿科斯塔。她被指控犯有 "藐视法庭和扰乱公共秩序 "的罪行，可被判处三至六年的监禁。

本周二，深有影响的Dina Stars在为西班牙电视台直播发消息时也被当局带走了。