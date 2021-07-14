古巴當局大逮捕：回擊全國罕見示威抗議

古巴當局嚴厲鎮壓3天前發生的全國性抗議示威。古巴政府雖然息事寧人強調什麼也沒有發生，但根據聖伊西德羅抗議運動在推特上公布的名單，約有130人被監禁或報告失蹤，此前大規模的、前所未有的示威活動震撼了通常如此安靜的古巴。古巴的一些持不同政見者也被逮捕或報失蹤。

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據本台報道，古巴政府正在淡化7月11日星期日的抗議示威事件，該事件中成千上萬的古巴人在全國各地的街道上遊行。經濟危機、短缺、新冠肺炎病毒... 這在一個禁止示威的國家裡，除非得到共產黨的授權，上個星期天古巴民眾卻呼喊不能夠再忍受。古巴政府以美國的禁運來為國家的經濟困難辯護，並譴責美國挑唆民眾抗議。

幾天來古巴的生活幾乎恢復了正常。據本台在當地特約記者多米蒂爾-皮隆報道稱，"7月11日，古巴沒有發生社會爆炸。古巴外交部長布魯諾-羅德里格斯在7月13日星期二的新聞發布會上說："沒有，因為我們人民的意願和我們人民對革命及政府的支持。沒有社會起義，只有一些動蕩。”

這就是古巴政府對周日抗議活動的淡化。但根據聖伊西德羅抗議運動在推特上公布的名單，約有130人被逮捕，監禁或報告失蹤，此前大規模的、前所未有的示威活動震撼了通常如此安靜的古巴。

古巴政府說，這些示威活動者因與安全部隊發生衝突而遭到逮捕。古巴內政部周二宣布，一名36歲的示威者周一在哈瓦那郊區廣受歡迎的Güinera區參加 "騷亂 "時死亡，但沒有透露詳細情況。

古巴的一些持不同政見者也被逮捕或失蹤，如何塞-丹尼爾-費雷爾、曼努埃爾-奎斯特-莫魯阿和白衣女士組織的領導人貝爾塔-索勒，以及抗議藝術家路易斯-曼努埃爾-奧特羅-阿爾坎塔拉。

周日，成千上萬的古巴人走上街頭，表達他們對經濟危機的不滿。社會網絡也為示威活動推波助瀾，在全國產生了雪球效應。但自周一以來，移動互聯網網絡被切斷，少數設法連接並廣播信息的人被逮捕，如獨立記者，西班牙ABC報的特約記者卡米拉-阿科斯塔。她被指控犯有 "藐視法庭和擾亂公共秩序 "的罪行，可被判處三至六年的監禁。

本周二，深有影響的Dina Stars在為西班牙電視台直播發消息時也被當局帶走了。