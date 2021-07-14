美国国务院呼吁古巴保持平静

美国国务院星期二呼吁古巴保持“平静”。古巴星期天爆发了几十年来反对古巴共产政府的最大规模的抗议活动，让古巴陷入混乱。德国外交部强烈谴责警察抓人的行径，呼吁立即放人。

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美国国务院发言人普莱斯在记者会上说，“我们呼吁保持平静，我们谴责对那些和平抗议人士使用的任何暴力。我们也要求古巴政府释放任何因和平抗议而被拘留的人。”

路透社报道说，有大约150名抗议人士被逮捕，只有12人获释。

普赖斯并指出，美国政府正考虑能够做什么，去帮助成千上万上街抗议古巴经济危机和一度被吹嘘的健保系统对新冠疫情不当处理的抗议人士。

参议院少数党领袖麦康奈尔星期二对记者说，“ 我们正在为古巴人民而努力 。这个无耻的流氓政权现在已经存在大约70年了。”他并表示，不知道这些抗议是否强壮到足以“压倒流氓”的程度。

与此同时，社交媒体平台星期二至少部分受限。古巴政府星期一据报将社交媒体关闭。伦敦NetBlocks组织说，脸书、照片墙（Instagram）、WhatsApp 都受到了限制。

古巴官员没有对古巴社交平台的准入发表评论。

古巴政府指责美国为这次骚乱负责，理由是制裁造成了古巴经济困境。古巴政府说，古巴经济收缩了11%。

美国国务卿布林肯星期一表示，指责美国制造了抗议是个“严重错误”，证明古巴政府没有听取古巴公众的关切。

古巴国营媒体说，古巴共产党前负责人劳尔·卡斯特罗出席了一次政治局会议，讨论“挑衅行为”。这显示古巴政府对抗议活动感到担忧。卡斯特罗今年4月辞去了这个职务，由卡内尔（Miguel Díaz-Canel）取而代之。

古巴民众受到内部安全部队的严密控制，抗议活动很少发生，但经济条件使得很多人要求改变。

古巴家政工人蒙提（Yamila Monte）对法新社说，“我们要改变，”“我受够了。”

39岁的小学工作人员巴尔韦德（Yudeiky Valverde）对法新社说，民众“愤怒，因为没有食品，因为有问题。”

一名担心被捕而拒绝透露姓名的抗议人士对美联社说，“我们受够了排队和短缺。这就是为什么我在这里。”

哈瓦那居民梅克尔（Maykel）对路透社形容古巴局势时说，“这里正在变得无法生存。” 梅克尔拒绝透露他姓什么。