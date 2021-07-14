美财长：共同对抗破坏国际秩序的国家

7月13日，美国财长耶伦(Janet Yellen)表示，美欧应维持统一战线，共同对抗破坏国际秩序的国家。

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耶伦是在比利时首都布鲁塞尔参加与欧盟官员举行的会议中发表这番言论的。她回顾了二战后构建的伙伴关係和“基于规则的国际秩序”，并尖锐指出中共等国用不对等经济手段、恶意行为和人权侵犯危及了该项国际秩序。她强调，“我们必须共同努力，守护我们所拥有的自由开放、公平竞争、透明和问责等价值观与原则，使它们不受外在威胁所影响。”

耶伦表示，拜登总统正在努力恢复双边的传统盟友关系，美国希望与欧盟在经济、税收和气候问题上进行更多合作。

据德国之声报导，此前，20国集团（G20）的财政部长和央行行长在意大利的威尼斯举行了会议，批准了一项改革全球企业税收规则的开创性计划协议。

该协议旨在通过国际最低标准税率，阻止大公司向低税率地区转移，同时建立一个更公平的跨国公司税收分配体系。这也是耶伦此趟欧洲行的任务之一。目前，拜登政府希望与欧洲合作，以达成透过全球税收改革推动美国4兆美元疫后重建纾困计划的目标。

据悉，该协议将于10月在意大利首都罗马举行的20国集团领导人峰会上敲定。