默克爾明天到訪白宮 與拜登分歧明顯：聚焦俄羅斯與中國

德國總理默克爾和美國總統拜登周四將在白宮舉行會談，專家認為他們在俄羅斯通往德國的天然氣管道和美國推動制衡中國等存在分歧的問題上，不太可能取得重大突破。

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據路透社報道稱，德美領導人將在白宮會談，在北溪2號管道和中國問題上料難取得突破。儘管雙方都表示，他們希望重啟在特朗普擔任總統期間趨於緊張的關係。然而，他們在幾個最有分歧問題上的立場仍然相差甚遠。

默克爾駁回了美國和東歐鄰國對即將完工的北溪2號管道的反對意見，他們擔心俄羅斯會利用該管道把烏克蘭排除在天然氣運輸路線之外，剝奪該國利潤豐厚的收入，從而破壞其與莫斯科支持的東部分離主義者的鬥爭。

在默克爾執政的16年裡，她一直在努力促進德國和歐洲與中國建立更緊密的經濟關係；而拜登政府認為中國是一個全球威脅，希望民主國家聯手抗衡中國。

路透社引據獨立外交政策分析師Ulrich Speck說，“美國的問題是，默克爾佔了上風，因為她已經決定，歐美關係現狀對德國來說已經足夠好了，” Ulrich Speck說，“相比之下，拜登需要為他的新中國戰略贏得德國的支持。”

雙方官員正在進行激烈的討論，以解決這個問題，避免重新實施拜登在5月曾放棄的制裁。拜登一直反對該項目，但他也面臨著來自美國議員要求重新實施制裁的越來越大的壓力。

而中國的問題更為複雜。默克爾是去年年底拜登上任前夕歐盟和中國達成投資協定的倡導者，她還被批評沒有在香港和新疆問題上勇敢面對北京。

該報道稱，兩國在擬議的臨時豁免知識產權以幫助增加新冠疫苗產量方面仍然存在分歧，這一措施得到了華盛頓的支持，而且美國拒絕放鬆對歐洲遊客的旅行限制。