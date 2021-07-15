古巴当局试图安抚怒怨四起的民众

古巴在全国各地发生历史性的示威游行三天后，政府正试图呼吁团结，并解释作为民众不满根源的经济困难。古巴总统米格尔-迪亚斯-卡内尔谴责美国封锁对古巴经济的影响，但对民众来说，关于禁运的论述似乎不再起作用。星期三当局恢复了互联网的流通，民众更为不相信官方的说法。

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据本台报道，在周日震惊全国的大规模示威活动之后，古巴政府正试图安抚和回应民众的情绪。古巴已经宣布了一项经济措施，目的是为了让民众放心：对食品、卫生产品和药品的进口将不再征税或限制。这个措施是在古巴进出都非常困难的时候宣布的。

古巴政府继续通过谴责美国的制裁和禁运来为经济困难辩护。总统米格尔-迪亚斯-卡内尔也谴责周日一些示威者的破坏行为和仇恨心态，总统否认有数千人被捕，他指控有诽谤和操纵信息的行为。古巴总统说，我们必须鼓励的是，即使我们有时在某些问题上有不同的观点，也要努力在我们大家之间找到解决办法。

报道称，但在今天的民众中，仍然存在着对当局满满的怀疑。古巴人想要改变，想要更多的自由。

随着周三移动网络的恢复，大量的各种信息和视频涌入社交网络。仍然敢于发言的古巴人对周日拍摄的一些场景的暴力感到震惊，对警方镇压民众所表达的拒绝与谴责，充满网络评论。

古巴许多公众人物，尤其是文化界的公众人物，都从他们一贯的低调矜持中走出来，支持示威者并批评警方的打压。