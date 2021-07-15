美国军机闪电降落台湾 引炸神经？

1架美军行政专机今（15日）上午闪电来台，降落松山机场后，短暂停留后离去。外传该专机任务是交付“包裹”给美国在台协会（AIT）。就美国军机降落台湾，台湾低调。中国国防部今天表示对此严重关切，称中国人民解放军保持高度戒备态势，将采取一切必要措施，坚决粉碎任何“台独”图谋。

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据路透社今天报道称，就美军机降落台湾中国国防部严重关切，称将采取一切措施粉碎“台独”图谋。中国国防部发布微信公众号援引新闻发言人吴谦谈话称，任何外军飞机降落中国领土都必须经中国政府许可，任何外国舰机擅闯中国领空的行为，都将引发严重后果。

中国国防部说，“我们正告美方切勿玩火、立即停止冒险挑衅行径，不要向‘台独’分裂势力释放错误信号，避免加剧在台海制造危险紧张局势。”该发言人称，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

据自由时报今天报道，1架美军行政专机今（15日）上午闪电来台，降落松山机场后，短暂停留后离去，外传该专机任务是交付“包裹”给美国在台协会（AIT），台湾外交部及美国在台AIT都对此没有评论；中国国防部则对此表示，任何外国军飞机降落都必须经中国政府许可：“任何外国舰机擅闯我领空的行为，都将引发严重后果。”

据中国官方媒体消息说，中国国防部新闻发言人吴谦今表示，对于美军机降落台湾，表示严重关切，声称台湾是中国的一部分，“任何外军飞机降落我领土都必须经中华人民共和国政府许可，任何外国舰机擅闯我领空的行为，都将引发严重后果。” 要求美方切勿玩火、停止冒险挑衅行径，只会把台湾带向危险境地。

自由时报说，1架美军C-146A行政专机今早自冲绳飞往台北松山机场，并经引导降落，该架飞机并未停在松山基地的大坪上，停留10余分钟后起飞离去；台湾空军表示，该架飞机的相关作业并非由空军松山基地所负责，台湾空军也并未与该架飞机有所接触。