Delta快速扩散，美国48个州新冠疫情大反弹

随着传染力更强的Delta变种新冠毒株快速扩散，全美几乎每一个州在过去两周新冠病毒新病例都大幅反弹，疫苗接种率低地区受到的打击最大，当中15个州的新病例更是翻了一番。

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约翰霍普金斯大学的数据显示：美国现在录得平均每天的新冠新病例超过2.3万宗，为5月底以来的最高位，也是3周前7天平均值约1万1300宗的两倍。

《华尔街日报》及美联社报道：全美50个州中，除了缅因州及南达科他州外，其余48个州及哥伦比亚特区，均报称过去两周新病例增加。

在疫苗接种率全国倒数第二的密西西比州，只有33.4%的居民完全接种疫苗，现在平均每天新病例从6月28日的192宗，到7月12日增加至303宗，升幅57%，住院人数在7月4日至11日期间增加65%。在邻近的路易斯安纳州，该州的疫苗完全接种率只有35.8%，同期感染新病例增加115%，从389宗飙升至840宗。

其他包括阿肯色、乔治亚、田纳西、阿拉巴马及南卡在内的南部州份，新增病例在过去两周也增加一倍多。

在疫苗接种率高的州，如加利福尼亚、伊利诺伊、纽约及佛蒙特，也看到感染增加。加州洛杉矶县在7月12日，自3月以来首次连续4天录得日增病例超过1000宗。这个加州人口最多的县在12日录得平均每天新病例有851宗，比对上两周的平均值大增228%。

随着传染力更强的Delta变种新冠毒株快速扩散，全美几乎每一个州在过去两周新冠病毒新病例都大幅反弹，疫苗接种率低地区受到的打击最大，当中15个州的新病例更是翻了一番。

卫生专家将疫情反弹归咎于印度Delta变种毒株在美国快速扩散，在一些州的新病例中，多达97%感染的是Delta毒株；另一个原因是防疫措施放松，如不再强行要求戴口罩及夏季户外活动增加却不再要求保持社交距离。

CDC的数据显示，全美有58.8%（即1.52亿）成年人完全接种疫苗，但接种速度已大大减慢，从4月时的7天平均每天逾400万到7月7日大幅减少至约42万。