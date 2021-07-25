古巴官员：迄今约有60人因参与抗议活动被起诉

古巴政权一位高级官员7月24日表示，到目前为止，约有60人因参加自本月初发生的，前所未有的反政府示威活动而被起诉。

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据法新社报导，这些案件都是一些轻微罪名的指控，由于亲属们抱怨寻求亲人的信息，所以在抗议期间被当局拘留的总人数还没有公布。

古巴最高人民法院院长鲁文·雷米西奥·费罗（Rubén Remigio Ferro）周六告诉记者说，“直到昨天，19个司法程序已经到达市级法院；涉及59人被指控在这些骚乱中犯下了罪行。”7月11日和12日，成千上万的古巴人走上街头，高呼“自由”、“打倒独裁”和“我们饥饿”等口号，这是1959年促使卡斯特罗上台的革命以来在该国发生的最大规模的抗议活动。

事发后， 数百人遭到当局安全部队捕，许多人因据称没有戴口罩游行而面临“藐视法庭、扰乱公共秩序、破坏公物和传播新冠病毒”的指控。据古巴独立观察员和活动人士公布了被捕者的名单，上面至少有600个名字。费罗说，正在使用一个更快的审判系统来起诉被告，但他保证将遵循正当程序。

抗议活动爆发期间，古巴正经受着30年来最严重的经济危机，在新冠病例确诊案例日益增加的情况下，古巴国内电力、食品和药品长期短缺。据其家人介绍，安伊洛·特罗亚(Anyelo Troya)是一首被抗议者采用的反政府说唱歌曲的创作者之一，他在星期三因“扰乱公共秩序”被判处一年监禁。

美国政府22日通过声明宣布，就古巴政权自7月11日起对民众示威采取镇压负有责任的人员：古巴革命武装力量部部长阿尔瓦罗·洛佩斯(Alvaro Lopez Miera)及古巴内政部负责镇压的部门内政部国家特种大队（SNB）实施《全球马格尼茨基人权问责法》制裁。拜登总统通过声明称，“这只是一个开始，美国将继续制裁对压迫古巴人民负有责任的个人”。