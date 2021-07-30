美国两项研究：Delta变种传染力强堪比水痘 染疫者中有74%已打完疫苗但重症较少

美国卫生当局30日公布一份最新研究发现，7月麻萨诸塞州发生多起群聚感染，469起个案中高达74%已打完疫苗，且体内病毒量与未接种疫苗者相当，再显示Delta变异株传染力惊人。此外媒体透露：美国疾病管制暨预防中心（CDC）的内部文件说，Delta变异株的传染力堪比水痘，警告恐引发重症，但打完疫苗者罹患重症的人数要少。

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美疾病管制暨预防中心（CDC）30日公布一份与麻州卫生局共同进行的研究发现，类似“突破性感染”，即打过两针疫苗后仍被变种病毒感染者，发生的机率其实颇高。研究报告显示，麻州巴恩斯特伯郡（Barnstable）7月发生多起群聚感染事件，共有469例确诊个案。专家完成133例病毒基因定序，其中90%感染的是最早在印度发现的Delta变异病毒株。

研究还发现，确诊病例中有346人已打完疫苗，比例高达74%，其馀不是没打疫苗，就是尚未完成2剂接种或接种情况不明。在已打完疫苗个案中，有274人（79%）出现症状，例如咳嗽、头痛、喉咙痛、肌肉疼痛或发烧。

虽然研究结果令人忧心，但报告提醒，研究资料并不足以对疫苗效力做出结论，包括在对抗Delta变异株上；随著疫苗覆盖率增加，打完疫苗者所占确诊数比例本来就可能提高。

另据“华盛顿邮报”30日报导，美国疾病管制暨预防中心（CDC）的一份内部文件形容，Delta变异株的传染力堪比水痘，恐引发重症。引发症状很可能比起其他变异株更加严重，且突破性感染（接种疫苗后感染病毒）的传播力，可能和没接种疫苗者相比差不多。不过，CDC的数据也显示，对完成接种疫苗的人来说，疫苗在预防重症、住院与死亡方面，仍然高度有效。

报告还指出，Delta变异株比起新型冠状病毒（SARS-CoV-2）原始病毒株更具传染力，也比中东呼吸症候群（MERS）、严重急性呼吸道症候群（SARS）、伊波拉病毒（Ebola）、一般感冒、季节流感，以及天花病毒的传染力都要强。但Delta变异株的致命性大致与原始病毒株相同，而SARS和伊波拉等其他疾病，都有更高致死率。

这些报告都强调，从研究结果能得知Delta变异株具高传染力，即使是在已经广泛施打疫苗的国家以及已放宽封城限制地区，也应考虑扩大防疫措施，包括在公共室内空间一律戴口罩、保持社交距离。

美国目前疫苗接种率为57%，其中成人部分达69%，过去7天日均新增6万6606例确诊，疫情有再升温趋势。为对抗Delta变异株，CDC在27日政策大转弯并建议民众，即便已打完疫苗，在疫情热区室内仍应戴上口罩。

美国疾病管制暨预防中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）告诉纽时，最新研究显示，已接种疫苗仍感染Delta变异株的人，在鼻子与喉咙仍带有大量病毒。