美政府撤离200名曾帮助美军的阿富汗人

7月30日，美国把200多个与美国人一起工作的阿富汗人送往美国，其中有数十名儿童和婴儿。此举亦获两党大力支持，而且准备后续将带出更多的人。曾替美军担任翻译的大约有2500人；他们都将获得特殊移民签证。

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抵达美国的航班上乘坐着美军的前翻译，以及其他担心因与美军合作而遭到阿富汗塔利班报复的人，这架飞机将在周五午夜后降落在华盛顿特区外的弗吉尼亚州杜勒斯机场。

根据美联社披露的政府内部文件，撤离航班是一架客机，载着221名阿富汗人以特别签证计划进入美国，其中包括57名儿童和15名婴儿。

拜登称这次行动是"一个重要的里程碑，因为我们履行了我们对过去20年在阿富汗与美军和外交官并肩作战的成千上万阿富汗国民的承诺"。他说，他希望向美国的退伍军人、外交官和其他为阿富汗人辩护的人致敬。他还说："我（也）想感谢这些勇敢的阿富汗人与美国站在一起，今天，我自豪地对他们说。'欢迎回家'"。

国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）从称赞这些阿富汗人与美国人一起工作，并说他们的到来，表明了美国政府对他们的承诺。

拜登政府将这项工作称为"盟友避难行动"。这项行动得到了两党立法者以及退伍军人团体的广泛支持。

美国国会7月29日以压倒性优势批准了允许为阿富汗签证计划增加8000个签证和5亿美元资金的立法。

拜登今年早些时候宣布，美国将在9月11日前从阿富汗撤出所有军队，履行撤军协议。

随后，美国的航班将带来约700名申请人，他们已经获得批准并通过了安全检查。

拜登说，虽然美军要离开阿富汗，但美国将通过向阿富汗部队提供安全援助以及向阿富汗人民提供人道主义和发展援助，继续支持阿富汗。