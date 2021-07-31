纽约百老汇要求观众提供疫苗证明才能入场

随着Delta变种病毒在美国的传播，纽约百老汇演出也调整了重启计划。百老汇剧院要求所有演员、观众以及剧院工作人员都必须接种疫苗，有限的特例情况除外。

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百老汇联盟（Broadway League）30日在声明中表示，观众在入场前须出示疫苗接种证明。这些规定将至少实施到10月，适用于所有41家百老汇剧院，并要求观众戴上口罩，但在指定区域吃饭或喝水时除外。

百老汇的疫苗接种规定不仅适用于观众，而且也适用于表演者、后台工作人员和剧院工作人员。但不包括有限的例外情况。

目前不符合接种资格的12岁以下儿童、患有疾病，或因宗教信仰原因而不能接种疫苗的人，可以凭演出之前72小时内所做检测COVID-19阴性证明入场，或提供演出前6小时内进行的快速检测的阴性证明。

持有2021年10月31日之前演出门票的观众将会接到剧院的通知。对于2021年11月及以后的演出，剧院方预计会在9月对该政策进行审查。

愈来愈多的企业和演出剧院修改复工计划。纽约大都会歌剧院（New York Metropolitan Opera House）也于28日宣布，要求所有大都会歌剧院的工作人员、表演者、观众、管弦乐团和合唱团成员都必须接种疫苗。

餐饮大亨迈耶（Danny Meyer）29日要求，他在纽约市和华盛顿特区餐厅的所有顾客和员工都需要接种疫苗。