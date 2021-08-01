美国通过一万亿基建预算

7月30日，美国参议院投票批准拜登政府提出的一万亿美元基础设施议案。分析指出，受关注已久的该一议案获得通过的意义在于两点：一方面，以66比28票通过，证明在一揽子刺激计划面前，国会能够克服党派分歧，达成一致。另一方面，美国经济复苏之路不如预期，亟需再次注入强大的助推力，这项投资计划将有所助益。

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这笔钱将用于交通基础设施的翻新和改造，大幅增加美国政府在道路、桥梁、交通和机场方面的支出，恢复美国民众所依赖的至关重要但老化的交通连接。

一万亿中包括4500亿美元已批准的支出，以及5500亿美元的新增支出——其中1100亿美元用于建设高速公路，660亿美元用于建设铁路，650亿美元用于扩大宽带网络建设，550亿美元用于清洁饮水、420亿美元用于机场和港口、400亿美元用于维修桥梁，以及75亿美元用于电动车充电站等。

在巴尔的摩的市政工程机构运营的一些项目，重点是对环保型工种进行培训。

拜登上任后接连提出数个万亿级的预算计划，在对外宣传这些计划时，拜登多次提及中国， 并将基础设施建设作为赢得与中国竞争的重要战略。

美国基础设施规模长期处于世界领先地位，但随着时间推移，再加上维护不利，基础设施水平每况日下。