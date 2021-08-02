打过疫苗后 美国联邦参议员葛兰姆宣布确诊

美国联邦参议员葛兰姆2日表示，虽然已打完疫苗，他周末出现类流感症状，8月2日接到确诊通知，未来将隔离10天。葛兰姆说，他非常庆幸自己已打完疫苗，不然症状恐严重许多。

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现年66岁的共和党籍参议员葛兰姆（Lindsey Graham）2日在推特上透露，虽然已打完疫苗，医师刚才通知他确诊新冠病毒。

葛兰姆指出，他在31日晚间开始出现类流感症状，2日早前往就医。他说，他感觉自己像是得到鼻窦感染，目前症状轻微，之后会居家隔离10天。

葛兰姆趁机向民众喊话说，他非常庆幸自己有接种疫苗，“若没打疫苗，我敢肯定自己状况不会像现在这么好，症状可能会严重许多”。

葛兰姆去年12月接种疫苗，他当时在推特上分享自己打疫苗照片，并对帮助有需要民众的护士、制造疫苗的公司表达感谢。他当时强调：“如果够多人打疫苗，我们生活将能回归正轨。”

美国联邦疾病控制和预防中心（CDC）30日公布一份研究报告，发现7月麻萨诸塞州469例群聚感染个案中，有高达74%已打完疫苗，且体内病毒量与未接种疫苗者相当，外界担忧现有疫苗恐不足以对抗具高传染力的Delta变异株。

但白宫发言人珍·普萨基（Jen Psaki）2日强调，目前相关证据皆显示“突破性感染”仍然罕见，且个案症状轻微。她也预祝葛兰姆早日康复。

根据 美国联邦疾病控制和预防中心最新数据，虽迟近一个月，美国今天终于达到70%的成人疫苗接种率目标；总统拜登（Joe Biden ）先前希望在7月4月国庆日前达标，但未能如愿。美国目前全国疫苗覆盖率为57.8%，过去7天平均日增6万3250例确诊。