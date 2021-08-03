哈里斯访亚洲期间将拒绝中国在南海上的主张

一位白宫高级官员8月3日告诉路透社，美国副总统哈里斯将在本月底访问新加坡和越南，而期间，她会将重点放在加强美国在该地区的领导地位，并扩大在安全事务上的合作，同时，也会共同关注对南中国海的侵扰。新加坡总理李显龙（Lee Hsien Loong）我很高兴欢迎哈里斯副总统对新加坡进行首次正式访问。 我期待我们就加强双边合作与协作进行讨论，以应对新冠大流行和气候变化等全球挑战。

广告 继续浏览后续

哈里斯将会见这两个国家的政府、私营部门和民间社会领导人。她将于8月20日离开美国，于8月22日抵达新加坡。并于8月24日访问越南，然后在8月26日离开。这将是哈里斯首次访问该地区，使她成为第一位访问越南的美国副总统，其目的是争取国际支持，以对抗北京日益增长的全球影响力。

美国官员说，这些国家是美国的重要合作伙伴，因为它们的地理位置、经济规模、和与美国的贸易关係、还有在南海等问题上，都与美国及盟友的安全息息相关。

越南现在已经成为美国的一个重要伙伴，并且它还公开反对中共对南海领土的主张。面对北京对南中国海的军事化及其庞大的海岸警卫队和捕鱼船队，在该海域的侵扰，该地区的几个国家，基本上都欢迎与美国为盟。

这位白宫官员说："我们不希望看到任何国家主宰该地区或利用权力状况损害其他国家的主权"。

他说："副总统将强调，在整个南中国海，应该有自由的贸易通道，任何一个国家都不应该不尊重其他国家的权利。"

美国海军在南中国海和台湾附近，一直保持着稳定的航行自由行动模式。

而美国正在加强深化与印太地区的关系。哈里斯的这次访问，将是继美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）上周访问河内（Hanoi）之后的又一次访问，奥斯汀已在河内寻求推动安全关係的发展，并推动共同关注中共在南中国海的扩张。

外界普遍认为，此前美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）和中共高级外交官的天津会谈并没有达成积极的正面共识。

这位美国官员说，大流行病、疫苗接种和疫苗质量也将是哈里斯此行的首要任务。上个月，美国向越南又运送了300万剂莫德纳新冠疫苗，使捐赠总额达到500万。