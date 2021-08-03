美国新冠疫情严峻，七天平均感染人数超过去年夏天峰值

美国疾病防控中心（CDC）表示，美国的新冠疫情大幅反弹，7天平均新感染人数超过去年夏天的峰值。由于住院病例增加，医院已不胜负荷。

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去年夏天还没有疫苗，而现时全美已有70%的人至少接种了一剂疫苗。

据CNBC电视网、《华尔街日报》等媒体报道，CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）2日在白宫简报会上说，CDC收集的数据显示，美国的7天日均新病例在7月30日达到7万2790宗，高于去年夏天的6万8700宗的峰值。

瓦伦斯基说，7天平均单日有6200人入院，比前7天增加了约41%；7天平均单日死亡人数上升到每天300人，增幅超过25%，但低于去年夏天2020年8月初单日死亡人数超过1100人的峰值。

CDC统计的日均新病例数字在7月31日及8月1日回落至6万8326及6万3250宗。但约翰·霍普金斯大学的统计则没有显示新病例回落，反而在至8月1日的7天平均每天新病例继续增加至接近8万宗。

CDC认为，疫情反弹与Delta变种毒株广泛传播有关，尤其是在疫苗接种率低的地区。

多位传染病专家预期，在Delta继续蔓延及广泛恢复正常活动的双重因素下，美国8月份每天的新病例可能增加至14万至30万这个惊人的数字。

包括瓦伦斯基在内的卫生官员继续敦促民众接种疫苗，称疫苗已被证实预防感染新冠病毒及其变种毒株有效，尤其是可以防止出现重症、住院或死亡。

面对疫情反弹，多个州及地方政府纷纷恢复口罩令，要求民众无论接种疫苗与否，在室内均要戴口罩。纽约州长发出强制令，规定捷运系统工人要接种疫苗，同时要求私营企业规定雇员接种。加州多个县从3日开始再次实施室内口罩令。

白宫新闻秘书普萨基表示，目前没有考虑发出全国性的接种疫苗规定，但她特别指出，雇主有权自行决定。