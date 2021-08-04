检方调查结果认定纽约州长库莫性骚扰11名女性

纽约州检察长詹乐霞(Letitia James)周二在一份期待已久的报告中称，纽约州州长安德鲁·库莫(Andrew Cuomo)在任期间性骚扰多名女性，违反了州和联邦法律，并在他的政府制造了一种恐惧气氛。该报告长达165页。但库莫发表视频声明(here)，表明没有辞职打算，也否认有不当行为。现年63岁的库莫一度被视为党内的明星人物，美国总统拜登和其他知名的民主党人物皆呼吁库莫辞职。。

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据路透社报道称，检方调查结果认定性骚扰11名女性，但美国纽约州长库莫坚称不辞职。

美国纽约州检察总长周二表示，纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)对11位女性作出抚摸、亲吻、或性暗示言词的触犯法律行为，促使当地检察官展开刑事调查，引发多方要求库莫辞职，否则将面临弹劾。针对库莫性骚扰的指控，检方经过五个月的调查后认为，库莫的行径构成一个“有毒的”工作环境，而且库莫与幕僚对第一位公开提出指控的女性进行了非法的报复。

在州检察总长Letitia James公布调查的结论后，美国总统拜登和其他知名的民主党人物皆呼吁库莫辞职。但库莫发表视频声明(here)，表明没有辞职打算，也否认有不当行为。现年63岁的库莫一度被视为党内的明星人物。库莫称，“事实与外界的描述有很大的出入。”

库莫称调查结果并不正确，也不公平。他表示，指控他性骚扰的女性是错误解读了他表现友好的言行举止。

据路透社说，新冠疫情爆发初期，库莫在每日例行记者会的强势领导姿态，让他全国知名度大增，但这项性骚扰调查让他的形象暴跌。

据华尔街日报今天报道说，纽约州检察长詹乐霞(Letitia James)周二在一份期待已久的报告中称，纽约州州长安德鲁·科莫(Andrew Cuomo)在任期间性骚扰多名女性，违反了州和联邦法律，并在他的政府制造了一种恐惧气氛。

詹乐霞说，外部调查人员发现了一些令人深感不安的行为，而且往往涉及年轻女性。这份报告基本证实了此前的报道，报道称，纽约州现任和前任雇员指控科莫对她们进行性骚扰或在工作场所有不当行为，但报告中也包括了几位此前没有被报道过的人士。

这份长达165页的报告称，至少在一个案例中，在一名前顾问去年公开性骚扰指控后，这位第三届连任的民主党州长及其工作人员对她进行了报复。

这份报告促使共和党人和一些民主党人再次呼吁州长辞职。