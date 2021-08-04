纽约将实施疫苗接种护照

纽约市在餐馆、剧院或健身房等地将要求出示新冠疫苗接种护照。从8月16日起试行；而9月13日将采取强制的办法。

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当地时间8月3日，美国纽约市新任市长白思豪(Bill de Blasio)宣布，在包括餐厅、健身房及演出场所等室内公共区域，要求民众必须出示新冠疫苗接种证明方可进入，以推动疫苗注射。纽约市将是美国第一个需要疫苗接种护照的城市。8月16日开始试用期，9月13日将强制实施。对纽约市长来说，接种新冠疫苗是对抗疫情的最好方式。

纽约市长白思豪8月3日在一次记招待会上表示：“如果你已经接种疫苗（……），就好比有了钥匙，可以打开门。但不幸的是，如果您没有接种疫苗，您将无法参加许多社会和文化活动。”

白思豪表示，从9月13日起，纽约市将开始强制实施“纽约市通行证钥匙（Key to NYC Pass）”计划，这将是美国首个疫苗通行证。

纽约市政府在过去一段时间一直发布措施推动疫苗接种，以减缓新一波疫情对纽约的冲击。措施包括：要求市政府工作人员必须接种疫苗，否则必须每周进行病毒检测；向部分疫苗接种者提供100美元奖励等。但对于诸如洛杉矶等地重新推出的口罩令，纽约市目前暂时还没有计划。