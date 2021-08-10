拜登表示不后悔从阿富汗撤军

塔利班10日再攻下一个首府，这是5天攻下的第8个地区。巴格兰省(Baghlân )离首都喀布尔北部约200公里。首府普勒胡姆里市(Pul-e-Khumri)一名地方议员告诉法新社记者，塔利班武装攻进了省政府大楼，他们在市中心挥舞着塔利班旗帜。拜登10日表示不后悔从阿富汗撤军。

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美国总统拜登周二表示，他不后悔把美军从阿富汗撤出的决定，他还表示：华盛顿坚守了在喀布尔做出的承诺，希望阿富汗士兵表现出他们的有击败叛乱分子的决心。

拜登在白宫对记者说：阿富汗领导人必须“团结起来”。“他们必须为自己而战，为他们的国家而战。”

欧盟一名高阶官员10日表示，民兵组织塔利班（Taliban）目前掌控阿富汗65%领土，对11个省会构成威胁，他们正试图从反塔利班的北方联盟手中夺下国家首都喀布尔。

这名官员表示，塔利班并未兑现寻求与美国签署和平协议时所许下的承诺，协议中提议让阿富汗组成某种形式的过渡政府。

6个欧盟成员国致函欧洲联盟执行委员会警告，不应停止将寻求庇护遭拒的阿富汗人遣返回国，尽管塔利班武装分子在阿富汗攻城略地有重大进展。

塔利班正力图再度实行严格的伊斯兰教义，夺回2001年美军入侵后遭到推翻的政权。随著以美国为首的外国部队撤离阿富汗，塔利班趁机大举攻城掠地。

路透社报导，奥地利、丹麦、比利时、荷兰、希腊和德国在这封信中指出：“停止遣返将传送岀错误讯息，并可能激励更多阿富汗人离开他们的家园，前来欧盟。”

“这就是为什么我们敦促你们以及你们在执委会的团队，加紧和阿富汗政府就如何遣返回国及在未来几个月内继续下去一事，展开会谈。

许多欧盟成员国对阿富汗的发展感到不安，担心2015及2016年欧洲移民危机可能重演，当时逾100万人从中东混乱地进入欧洲，对欧洲国家安全和福利体系构成严峻挑战，导致极右派政治团体支持率升高。

欧盟执委会表示，他们已收到这封信函，将在准备好后做出回复。