拜登表示不後悔從阿富汗撤軍

塔利班10日再攻下一個首府，這是5天攻下的第8個地區。巴格蘭省(Baghlân )離首都喀布爾北部約200公里。首府普勒胡姆里市(Pul-e-Khumri)一名地方議員告訴法新社記者，塔利班武裝攻進了省政府大樓，他們在市中心揮舞着塔利班旗幟。拜登10日表示不後悔從阿富汗撤軍。

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美國總統拜登周二表示，他不後悔把美軍從阿富汗撤出的決定，他還表示：華盛頓堅守了在喀布爾做出的承諾，希望阿富汗士兵表現出他們的有擊敗叛亂分子的決心。

拜登在白宮對記者說：阿富汗領導人必須“團結起來”。“他們必須為自己而戰，為他們的國家而戰。”

歐盟一名高階官員10日表示，民兵組織塔利班（Taliban）目前掌控阿富汗65%領土，對11個省會構成威脅，他們正試圖從反塔利班的北方聯盟手中奪下國家首都喀布爾。

這名官員表示，塔利班並未兌現尋求與美國簽署和平協議時所許下的承諾，協議中提議讓阿富汗組成某種形式的過渡政府。

6個歐盟成員國致函歐洲聯盟執行委員會警告，不應停止將尋求庇護遭拒的阿富汗人遣返回國，儘管塔利班武裝分子在阿富汗攻城略地有重大進展。

塔利班正力圖再度實行嚴格的伊斯蘭教義，奪回2001年美軍入侵後遭到推翻的政權。隨著以美國為首的外國部隊撤離阿富汗，塔利班趁機大舉攻城掠地。

路透社報導，奧地利、丹麥、比利時、荷蘭、希臘和德國在這封信中指出：“停止遣返將傳送岀錯誤訊息，並可能激勵更多阿富汗人離開他們的家園，前來歐盟。”

“這就是為什麼我們敦促你們以及你們在執委會的團隊，加緊和阿富汗政府就如何遣返回國及在未來幾個月內繼續下去一事，展開會談。

許多歐盟成員國對阿富汗的發展感到不安，擔心2015及2016年歐洲移民危機可能重演，當時逾100萬人從中東混亂地進入歐洲，對歐洲國家安全和福利體系構成嚴峻挑戰，導致極右派政治團體支持率升高。

歐盟執委會表示，他們已收到這封信函，將在準備好後做出回復。