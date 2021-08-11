拜登再推年底民主国家峰会 与专制对垒

美国总统拜登希望今年12月9日和10日召集 "来自不同民主国家的 "国家元首和政府首脑以及民间社会和商业界的领导人。这是拜登计划一年后第二次召集同样的参与者，但这次是亲自出席，以评估他们各自在实现三个目标方面的进展："打击独裁主义、打击腐败和促进对人权的尊重。分析指拜登剑指独裁国家并希望超越20国集团。

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据法新社今天发自华盛顿报道称，美国总统拜登将于12月召集各国元首和政府首脑举行虚拟的 "民主峰会"，这一宣布听起来像是对中国的挑战，也是对传统G20会议的替代。根据白宫周三的声明，美国总统将于12月9日和10日召集 "来自不同民主国家的 "国家元首和政府首脑以及民间社会和商业界的领导人。

拜登打算在一年后第二次召集同样的参与者，但这次是亲自出席，以评估他们各自在实现三个目标方面的进展："打击独裁主义、打击腐败和促进对人权的尊重。

美国总统拜登没有透露受邀参加这次峰会的国家名单的细节，这次峰会是否作为G20峰会的替代方案和对北京的挑战而提出的，也没有确指。

据该报道，20国集团的领导人将于10月底在意大利举行会议，该集团的组成由各国的经济实力决定，中国、俄罗斯和沙特阿拉伯等国家都参与其中。

美国的民主峰会邀请也超越了七国集团的限制性框架，七国集团是由西方主要民主国家组成的集团，新兴国家在其中没有代表。据白宫声明说："我们时代的挑战是表明民主国家能够改善本国公民的生活并解决世界上的主要问题。”

据法新社，这是美国总统拜登内心深处的一个主题，也是他在无数次演讲中使用的一个主题，拜登经常点名批评中国。据这位美国总统多次表示，他希望再次承担传统上分配给美国白宫的 "自由世界的领导者 "的角色，而他的前任特朗普从未想过这个问题。在白宫的四年里，特朗普这位共和党总统放弃了任何多边方法，而选择了双边交流，而这种交流往往是冲突性的。

这两次峰会应该 "为世界各国领导人提供一个机会，倾听他们的伙伴和公民在说什么，分享他们的成功经验，鼓励国际合作，并坦率地谈论 "世界各地民主所面临的挑战。

据法新社说，拜登刚刚通过参议院对一项大规模基础设施计划的投票赢得了一场重大的国内胜利，他认为自己在某些方面已经引领了潮流。据白宫的评功行文说，"在拜登上任的头六个月里，总统在国内重新点燃了民主，为70%的人口接种疫苗，通过了经济刺激计划，在两党民选官员的支持下推进一项法案，投资于我们的基础设施和竞争力。拜登还重建了我们与民主伙伴的联盟。"