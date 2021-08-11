美国参议院以微弱优势通过了3.5万亿美元支出计划

美国参议院周三清晨以微弱优势批准了3.5万亿美元支出计划，该计划将用于拜登总统当前最为优先的事项；此前议员们就是否需要大规模支出以应对气候变化和贫困问题进行了辩论。经过大约14个小时的投票，参议院以50对49票通过了这项预算决议。投票结果与党派分布情况相符。

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据路透社报道称，经过几个月的讨价还价，参议院两党周二以69比30的投票结果通过了1万亿美元基础设施法案，将对道路、桥梁、机场和航道进行几十年来最大规模的投资。不过这项措施在众议院的前途仍不明朗。

参议院民主党人随后将目光转向一项预算决议案，其中包含对数万亿美元后续方案的支出指导，该方案包括为普及学前教育、可负担住房以及环保技术作出的预留。

周二参议院开始进行“连续投票(vote-a-rama)”，这一程序让参议员有机会对不具约束力的预算决议提出修正案。程序在周三早间继续进行。辩论可以持续数天，除非政党领袖同意缩短时间。

在这个过程中，参议员们对近50项修正进行了投票，包括一项防止对年收入低于40万美元者增税的修正案，禁止纳税人资助堕胎以及雇用10万名警察的提案。所有这些表决都在参议院获得通过。