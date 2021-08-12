美国将在喀布尔机场部署3000军人

阿富汗国防部周四宣布，美国将向喀布尔机场重新部署军队，以确保从其驻阿富汗大使馆撤离部分工作人员，塔利班的攻势已经迫使美方留在喀布尔的外交人员数量大大减少。美国和德国敦促其国民尽快离开阿富汗。另据最新消息，美国国防部宣布派去3000名士兵协助撤侨和撤离外交人员及翻译人员的任务。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）12日在一份公报中表示：阿富汗“以武力”夺取政权，国际社会会孤立它。

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美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)12日宣布：与此同时，华盛顿将加快从美国军队中撤离翻译和其他协助过美方的人员速度，这些人员在塔利班掌权时可能会受到报复威胁。 美方决定撤离这些人的航班增至每天一次航班。

塔利班武装8月12日声称，他们又攻下和伊朗相邻的赫拉特省（Herat）。在这之前，阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德12日在社交媒体上说：塔利班攻占了阿富汗东部加兹尼省首府加兹尼市，该市距首都喀布尔仅150公里左右。 加兹尼市位于阿富汗首都喀布尔和坎大哈之间的主要道路上。这是阿富汗塔利班自6日以来宣布攻占的第10个省会城市。

法新社还引述接近外交人士透露的消息，塔利班已经非常接近阿富汗第二大城市坎大哈。消息人士表示：“塔利班已经抵达坎大哈的市中心。当地医院已经被占领，中心广场的战斗还在持续。”