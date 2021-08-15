委內瑞拉兩派啟動新一輪協商對話 美歐加表示歡迎

委內瑞拉馬杜羅政府與反對派領袖瓜伊多的代表8月13日在墨西哥首都墨西哥城啟動新一輪協商對話，尋求解決委國內政治危機。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和加拿大外長加諾（Marc Garneau） 對此表示歡迎，並敦促所有各方本着誠意參與，指準備在會談取得進展的情況下審查制裁。

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13日下午，馬杜羅政府與反對派代表團及挪威、墨西哥等協調方代表在墨西哥國立人類學博物館舉行協商對話啟動儀式。委雙方代表在儀式上共同簽署了備忘錄。根據備忘錄約定，雙方應協商必要條件，全面保障選舉程序按憲法規定進行。這次對話預計持續至本月16日。

對此，美歐加三方外長發表聯合聲明稱，“我們歡迎宣布由委內瑞拉人領導的全面談判即將在墨西哥的墨西哥城開始。我們希望這一進程將導致該國民主機構的恢復，並允許所有委內瑞拉人通過自由和公平的地方、議會和總統選舉來表達自己的政治觀點。”

聲明稱，“我們敦促所有各方本着誠意，達成持久的協議，從而全面解決委內瑞拉的危機。民主反對派的力量為建立一個統一的平台作出了努力，我們認識到需要這種團結來推動這些談判。我們讚賞挪威王國在促進這些談判方面的建設性作用。”

聲明稱，“我們繼續呼籲無條件釋放所有因政治原因被不公正拘留的人，呼籲政黨獨立，呼籲包括新聞界人士在內的言論自由，並呼籲停止侵犯人權行為。我們呼籲遵守國際民主標準的選舉條件，首先是定於2021年11月舉行的地方和區域選舉。”

聲明稱，“我們仍然致力於支持委內瑞拉人民和解決委內瑞拉嚴峻的人道主義危機。我們歡迎委內瑞拉所有政治行為體進一步達成協議，允許不受限制和透明地獲得人道主義援助，包括食品、藥品、疫苗和其他關鍵的新冠疫情救濟物資。”三方外長表示，“我們重申，如果該政權在宣布的會談中取得有意義的進展，我們願意審查制裁政策。”