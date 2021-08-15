委内瑞拉两派启动新一轮协商对话 美欧加表示欢迎

委内瑞拉马杜罗政府与反对派领袖瓜伊多的代表8月13日在墨西哥首都墨西哥城启动新一轮协商对话，寻求解决委国内政治危机。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）、美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和加拿大外长加诺（Marc Garneau） 对此表示欢迎，并敦促所有各方本着诚意参与，指准备在会谈取得进展的情况下审查制裁。

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13日下午，马杜罗政府与反对派代表团及挪威、墨西哥等协调方代表在墨西哥国立人类学博物馆举行协商对话启动仪式。委双方代表在仪式上共同签署了备忘录。根据备忘录约定，双方应协商必要条件，全面保障选举程序按宪法规定进行。这次对话预计持续至本月16日。

对此，美欧加三方外长发表联合声明称，“我们欢迎宣布由委内瑞拉人领导的全面谈判即将在墨西哥的墨西哥城开始。我们希望这一进程将导致该国民主机构的恢复，并允许所有委内瑞拉人通过自由和公平的地方、议会和总统选举来表达自己的政治观点。”

声明称，“我们敦促所有各方本着诚意，达成持久的协议，从而全面解决委内瑞拉的危机。民主反对派的力量为建立一个统一的平台作出了努力，我们认识到需要这种团结来推动这些谈判。我们赞赏挪威王国在促进这些谈判方面的建设性作用。”

声明称，“我们继续呼吁无条件释放所有因政治原因被不公正拘留的人，呼吁政党独立，呼吁包括新闻界人士在内的言论自由，并呼吁停止侵犯人权行为。我们呼吁遵守国际民主标准的选举条件，首先是定于2021年11月举行的地方和区域选举。”

声明称，“我们仍然致力于支持委内瑞拉人民和解决委内瑞拉严峻的人道主义危机。我们欢迎委内瑞拉所有政治行为体进一步达成协议，允许不受限制和透明地获得人道主义援助，包括食品、药品、疫苗和其他关键的新冠疫情救济物资。”三方外长表示，“我们重申，如果该政权在宣布的会谈中取得有意义的进展，我们愿意审查制裁政策。”