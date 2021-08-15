海地西部发生7.2级地震 已造成至少304人死亡

海地西部地区8月14日发生7.2级地震，截至目前已造成至少304人死亡。

广告 继续浏览后续

据美国地质调查局地震信息网消息，海地西部尼普斯省当地时间14日7时29分发生7.2级地震，震中距海地首都太子港约150公里，震源深度约10公里。随后，当地又发生多次余震。海地民防部门最新介绍称，地震已造成至少304人死亡、多人受伤。该机构说，有数百人“受伤和失踪”，并明确指出，仅在该国南方省的震中地区就有160人死亡。政府将向灾区派遣搜救队伍。

海地总理亨利（Ariel Henry）当天宣布，海地开始实施为期一个月的国家紧急状态。亨利在社交媒体上说，他将前往灾区视察。政府已采取所有必要紧急措施，正在评估整体受灾情况。一位白宫官员说，美国总统拜登已经批准 “立即”开始援助工作。

拜登说，“在对海地人民来说已经是一个具有挑战性的时刻，我对这场毁灭性的地震感到悲痛”。他补充说，美国已经准备好“评估损失并协助努力恢复那些受伤的人和那些现在必须重建的人”。

海地位于加勒比海北部的伊斯帕尼奥拉岛，人口超过1000万。2010年1月12日，海地发生7.3级地震，超过30万人遇难。