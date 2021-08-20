美媒：从阿富汗撤军后 美国将用更多精力应对中国

在塔利班上周在阿富汗攻城略地的同时，2.5万名美国海军陆战队员和其他海军人员举行了模拟占领和控制西太平洋岛屿的演习。这是冷战以来规模最大的军事演习之一，参与演习的舰艇和潜艇达数十艘，而且是与日本、英国和澳大利亚部队联合举行的。这次演习显示出，自二十年前入侵阿富汗以来，美军的重心已发生很大转变。

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据华尔街日报今天报道说，从阿富汗撤军后，美国将用更多精力应对中国。

美国与盟友在西太平洋地区举行了冷战结束以来规模最大的军演。此次意在对抗中国领土雄心的演习旨在安抚盟友对其军事承诺的信心。

该报道称，此次旨在对抗中国领土雄心的演习还凸显出，在喀布尔沦陷后美国军事承诺可靠性遭到质疑的情况下，美国正试图在其全球存在的问题上安抚盟友。

中国官方媒体对美国从阿富汗混乱撤离加以嘲讽，认为这是美国全球威望下降的最新迹象，而对于自身与塔利班统治下的阿富汗应该如何接触交往，中国的计划是谨慎的。

中国外交部本星期二引用了美国媒体报道中将美国从阿富汗撤离比作新版“西贡时刻”的描述。中国官媒新华社周一在推文上发布了显示直升机从西贡和喀布尔撤离美国政府工作人员的对比照片，并配文称这是“历史重演”。

不过，专家们表示，在美国于中国西部邻国阿富汗重兵驻扎的20年里，中国基本上是一个旁观者，中国领导层目前似乎并不愿介入一个以往没什么参与经验的动荡政局。

华尔街日报说，但塔利班崛起打破大国对阿富汗的外交格局。美国寻求孤立塔利班的努力可能会因新政权与俄罗斯、中国等国家的接触而受到影响。

美国及其对手正争相塑造阿富汗的未来，它们的外交图景已因塔利班崛起而被重绘。中国和俄罗斯已然行动起来，与塔利班建立联系，甚至在驻阿美军完成撤离之前就接待了塔利班官员。美国国务卿布林肯(Antony Blinken)周一与中国及俄罗斯的外长通了电话，这是对于中俄两国在阿富汗日益扩大的影响力的一种承认。

俄罗斯外交部发表声明称，俄美外长表示愿与中国、巴基斯坦等相关方面代表继续磋商，为“在新背景下开启包容性的阿富汗内部对话”创造条件。布林肯周一也与巴基斯坦外长通了话。

美国正想办法克服在影响阿富汗的政治和安全发展态势方面遇到的困难。