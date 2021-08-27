喀布尔恐袭案：2011年以来驻阿美军遭遇的最致命袭击

星期四在喀布尔机场附近发生的袭击事件造成至少13名美国军人死亡，这是自2011年以来阿富汗境内针对五角大楼部队的最致命袭击。而已经是在美国历史上最长的战争中，总共有1900多名美国军人在战斗中丧生。

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据本台报道说，针对2021年8月26日在喀布尔发生的恐怖袭击案，负责阿富汗事务的美国中央司令部负责人肯尼思-麦肯齐将军宣布说："两名据信来自伊斯兰国的圣战分子在阿比门自爆，随后武装的EI伊斯兰国恐怖组织圣战分子向平民和军事人员开火。8月26日的袭击是2011年以来在阿富汗针对五角大楼部队的最致命的一次。

此前最致命的袭击发生在2011年8月6日晚，一架奇努克直升机在喀布尔西南部的瓦尔达克省被塔利班击落。30名美国士兵、7名阿富汗士兵和1名文职翻译在这次事故中丧生。其中有22名海豹队员，他们是美国海军的精英部队。

对国际联军来说，冲突中最致命的事件是在2005年6月28日，另一个奇努克在东部库纳尔省被塔利班发射的火箭弹击中，16名美国军人死亡。2008年7月，9名美国士兵在努里斯坦省瓦纳特与塔利班的交火中也被打死。15个月后，8名美国人在同一省份的卡姆德什（Kamdesh）与数百名叛乱分子交火，在类似情况下死亡。

一些美国士兵也在被美国认为是盟友的肇事者的袭击中丧生。2011年4月27日，八名士兵--包括几名军官--和一名平民，都是美国人，负责训练阿富汗空军，在喀布尔的一个基地被一名前阿富汗军队飞行员开枪打死。2009年12月30日，一名被美国情报部门认为是站在他们一边的 "三重间谍 "在该国东部一个名为查普曼营的北约基地发生了一次惊人的自杀式袭击，杀死了7名中情局官员和承包商。

据本台驻纽约记者Loubna Anaki报道称，在周四的袭击事件后，美国下半旗，直至30日日落。乔-拜登下令纪念在袭击中丧生的13名士兵。美国总统拜登昨天在白宫发表讲话，向美国士兵的勇气致敬，并承诺对袭击事件的责任人进行报复。对拜登来说，这是一次艰难的演讲，他有好几次都快哭了，特别是当他向遇难士兵的家属表示哀悼时。他谈到了自己的一个儿子，他死于癌症，也在伊拉克服役。拜登说，"我知道你的感受，"拜登说，"这就像淹没在一个黑洞中。

乔-拜登还向周四袭击阿富汗机场的伊斯兰国恐怖组织发出了强烈的信息。拜登承诺："我们不会忘记，我们不会原谅，"并补充说："我们将追捕你们，让你们付出代价。”

据拜登总统说，他已经要求他的军事领导人制定可能对伊斯兰国领导人和那里的设施进行报复的计划。拜登说，我们将在我们选择的时间和地点采取有力而准确的行动。拜登说：这些恐怖分子不会赢。我们将继续撤离美国人和我们的阿富汗盟友。拜登说，美国不会被吓倒。

据该报道，在拜登总统讲话前不久，驻阿富汗美军指挥官保证，撤离工作将按计划进行。他说，他们正在为未来几天可能的袭击做准备。麦肯锡将军解释说，他一直在与塔利班进行沟通，以加强安全。