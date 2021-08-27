喀布尔机场爆炸死伤惨重 撼动拜登声望

阿富汗首都喀布尔机场外周四发生大爆炸，造成至少13名美军殉职、多人死伤。美国总统拜登上任才7个多月就遭逢此一重创，复杂情绪全都写在脸上。据白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）表示，拜登与国安人员开了一整天会议，心情一直都很沉重、愤怒， 珍·莎琪说，“任何失去军人的日子，大概都会是总统任期中最糟的一天。”

广告 继续浏览后续

阿富汗喀布尔机场爆炸死伤惨重。美国总统拜登昨天在白宫向全国发表谈话时，先低头默哀片刻，才接受媒体提问。美国为了结束长达20年的阿富汗战争，正赶着撤离当地人员，撤离行动本就多舛，又出现血腥转折，记者纷纷就此事追问拜登。

据法新社说，拜登谈到遇害的英雄时，数度看似快要落泪，当他承诺要追捕凶手时，语气则相当坚定。极端组织伊斯兰国（IS）已坦承犯案。

该报道说，无疑地，喀布尔机场爆炸案已动摇到拜登总统职权的核心。

在前总统川普执政的纷扰4年后，78岁民主党籍的拜登今年1月就任，承诺对内安邦、对外赢得尊重。如今，拜登要说服人民和盟友这两个目标依旧可以达成，恐怕困难重重。

美国支持的阿富汗政府和美国打造的阿富汗政府军面对武装组织塔利班（Taliban）几乎一夕崩垮，少数还留在当地的美国军人和数以千计美国公民及盟友得看塔利班脸色行事，这已严重冲击拜登的声望。

拜登政府10天来日以继夜努力，原以为或许仍有希望在这场灾难中取得胜利。

由于美军表现无可挑剔，加上塔利班大致遵守协议，撤离工作远比预期顺利。

白宫星期四当天早上才骄傲地宣布最新撤离人数，自喀布尔落入塔利班手中迄今，已超过9万5000人平安飞离阿富汗，没想到随后喀布尔机场外就发生炸弹攻击。

据法新社，拜登当时把自己和幕僚关在白宫战情室，取消与各州州长的会议，并告诉来访的以色列总理班奈特（Naftali Bennett），两人原订在椭圆形办公室召开的会议得延至星期五举行。据白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）表示，拜登与国安人员开了一整天会议，心情一直都很沉重、愤怒，任何失去军人的日子，大概都会是总统任期中最糟的一天。