喀布爾機場爆炸死傷慘重 撼動拜登聲望

阿富汗首都喀布爾機場外周四發生大爆炸，造成至少13名美軍殉職、多人死傷。美國總統拜登上任才7個多月就遭逢此一重創，複雜情緒全都寫在臉上。據白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，拜登與國安人員開了一整天會議，心情一直都很沉重、憤怒， 珍·莎琪說，“任何失去軍人的日子，大概都會是總統任期中最糟的一天。”

廣告 繼續瀏覽後續

阿富汗喀布爾機場爆炸死傷慘重。美國總統拜登昨天在白宮向全國發表談話時，先低頭默哀片刻，才接受媒體提問。美國為了結束長達20年的阿富汗戰爭，正趕着撤離當地人員，撤離行動本就多舛，又出現血腥轉折，記者紛紛就此事追問拜登。

據法新社說，拜登談到遇害的英雄時，數度看似快要落淚，當他承諾要追捕兇手時，語氣則相當堅定。極端組織伊斯蘭國（IS）已坦承犯案。

該報道說，無疑地，喀布爾機場爆炸案已動搖到拜登總統職權的核心。

在前總統川普執政的紛擾4年後，78歲民主黨籍的拜登今年1月就任，承諾對內安邦、對外贏得尊重。如今，拜登要說服人民和盟友這兩個目標依舊可以達成，恐怕困難重重。

美國支持的阿富汗政府和美國打造的阿富汗政府軍面對武裝組織塔利班（Taliban）幾乎一夕崩垮，少數還留在當地的美國軍人和數以千計美國公民及盟友得看塔利班臉色行事，這已嚴重衝擊拜登的聲望。

拜登政府10天來日以繼夜努力，原以為或許仍有希望在這場災難中取得勝利。

由於美軍表現無可挑剔，加上塔利班大致遵守協議，撤離工作遠比預期順利。

白宮星期四當天早上才驕傲地宣布最新撤離人數，自喀布爾落入塔利班手中迄今，已超過9萬5000人平安飛離阿富汗，沒想到隨後喀布爾機場外就發生炸彈攻擊。

據法新社，拜登當時把自己和幕僚關在白宮戰情室，取消與各州州長的會議，並告訴來訪的以色列總理班奈特（Naftali Bennett），兩人原訂在橢圓形辦公室召開的會議得延至星期五舉行。據白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，拜登與國安人員開了一整天會議，心情一直都很沉重、憤怒，任何失去軍人的日子，大概都會是總統任期中最糟的一天。