迪士尼高盛强制员工接种疫苗 多间美企跟进

随着美国食品药品监督管理局（FDA）本周全面核准辉瑞/BNT疫苗，越来越多美企考虑强制员工，甚至是顾客接种疫苗；学者认为，多数公司都将朝鼓励或要求施打之路迈进。

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美国药妆连锁业者CVS Health、能源巨头雪佛龙（Chevron）、迪士尼（Disney）和高盛（Goldman Sachs ）已告诉部分或全体员工，接种疫苗将不再是选择性，要求员工在限定时间内提交接种证明。

有些要求施打疫苗的公司在社群媒体上受到抨击，批评者认为强制要求接种是侵犯个人自由，而自由是多数美国人极其珍视的价值观。

美国共和党籍佛罗里达州议员沙巴提尼（Anthony Sabatini）甚至提案，欲阻止佛州的卫生署长要求民众接种任何疫苗。

但在传染力极强的Delta变异株肆虐全美之际，尚未有公众人物出面猛烈抨击这些要求员工接种疫苗的美国企业，至少目前还没有。

对亚利桑那州立大学（Arizona State University ）专攻行销的教授哈斯（Mark Hass）而言，即使这场疫情危机牵涉医疗与政治，公司也不可能在自由派和保守派之间取得微妙平衡。

他告诉法新社：“正确的思考方式是，想想对员工来说什么是正确的，而不是担心公司声誉。几乎所有公司都会采取某种强制手段、要求或奖励措施。”

从6月开始，银行巨头摩根士丹利（Morgan Stanley）和资产管理公司贝莱德（BlackRock）要求想进办公室上班的员工提供疫苗接种证明。

脸书（Facebook）、谷歌（Google）和Uber随后跟进。

美国航空（American Airlines）“强烈鼓励”员工施打疫苗，目前尚未强制，不过接种者可获额外一天假期和50美元奖金。

达美航空（Delta Air Lines）则表示，将向未接种员工每个月收取额外200美元健保费用，以应对“不打疫苗的决定”对公司带来的“财务风险”。

美国总统拜登23日告诉企业 ：“做我上个月做的，要求你的员工接种疫苗或面临严格要求。”他在7月底让联邦政府员工自行选择，出示疫苗接种证明或提交定期筛检结果。