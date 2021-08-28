新冠病毒溯源：美国的90天调查没结论 部分洗白？

美国关于新冠病毒疫情溯源的情报报告于8月27日星期五披露。关于新冠肺炎病毒起源仍有许多灰色地带，但专家排除了任何基因操纵的可能性，也排除了新冠肺炎病毒是因应制造生物武器而生可能性，并指出，从实验室泄漏还是人与患病动物的自然接触，这两种理论都是合理的。美国总统乔-拜登指责中国缺乏透明度，隐瞒了关于病毒来源的重要信息。拜登誓言继续寻查病毒真相。

广告 继续浏览后续

据本台报道称，关于新冠肺炎病毒的起源：美国情报报告指出了灰色地带。如果报告没有回答所有的问题，它确实使我们有可能排除某些理论。根据美国的情报指，该病毒不是基因操纵的结果，它不是作为生物武器而设计的。

为了溯源，负责这项任务的情报专家在三个月内研究了数百份数据。但他们未能就疫情的起源得出答案：从实验室逃出还是人与患病动物的自然接触。报告指出，这两种理论都是合理的，报告还强调，中国政府不太可能在大流行病开始之前就知道这种病毒。

这次溯源是应拜登的要求进行的。美国总统在这份报告后发表了一份声明。他指责中国缺乏透明度和隐藏信息。总统呼吁北京允许国际专家在现场进行调查。拜登说："即使我们的审计工作完成了，我们也不会停止寻找这一流行病的真相。”

美国之音今天报道称，白宫公布新冠溯源报告解密总结，美国情报界仍未达成一致意见。

根据星期五(8月27日)公布的由拜登总统下令进行的情报审议结果，美国情报机构在新冠病毒来源问题上仍然存在分歧，但是他们相信中国领导人在这场全球大流行病开始之前并不知道这一病毒。

根据一份解密总结，美国情报界中的四家机构以低度信心表示，病毒最初是由动物传染给人类的。第五家机构以中度信心相信，首起人类感染与一家实验室有关。分析人士不认为该病毒是作为生物武器研发的，而且多数机构相信病毒没有被基因改造。

美国国家情报总监办公室星期五在一项声明中说，中国继续阻碍全球调查，抵制分享信息，并责怪包括美国在内的其他国家。该办公室说，就病毒起源达成结论可能必须要有中国的合作。

该报道称，新冠病毒的起源仍然是全球的紧迫公共卫生问题和安全关注。在美国，很多保守派人士指责中国科学家在实验室研发了新冠病毒，并致使病毒泄露。前总统特朗普时期的美国国务院官员曾公布一份事实清单，指出武汉病毒研究所从事了冠状病毒研究。该研究所位于已知最早爆发重大COVID-19疫情的中国城市武汉。

拜登总统在一项声明中说，“从一开始”中国就阻碍了对病毒的调查。拜登指出，“世界理应知道答案，在我们得到答案之前，我不会罢休，”他说。“负责任的国家不能推卸对世界其他地区应负的这类责任。”

中国外交部在美国公布这份报告之前就攻击了美国的调查。外交部司长傅聪在一次外国媒体吹风会上说：“抹黑中国洗白不了美国。” 据傅聪说，如果美方想毫无根据地攻击中国，那最好做好接受中国反击的准备。

拜登在今年5月下令对情报界的初步发现进行90天的审议。拜登当时发表的声明说，“今年3月，在我就任总统后不久，我让我的国家安全顾问责成情报界准备一份关于COVID-19起源的最新分析报告，包括它是源自人类与受感染动物的接触还是来自实验室事故。我在本月早些时候收到了那份报告，并提出了进一步跟进的要求。截至今天，情报界已经‘围绕两种可能的情景形成共识’，但尚未就这个问题得出明确的结论。”

他当时说：“我现在已要求情报界加倍努力，收集和分析可以使我们更加接近一个明确结论的信息，并在90天后向我报告。”

国家情报总监办公室星期五没有说明支持任何一种假说的具体情报机构，但是提到了世界卫生组织和全世界科学家面临的一些同样障碍：缺乏COVID-19最早病例的临床样本和数据。

据美国之音说，情报机构在进行审议时与盟国和政府之外的专家进行了磋商。一名流行病学专家被延揽入国家情报委员会，这是一组为情报界首脑提供咨询的高级专家。