新冠病毒溯源：美國的90天調查沒結論 部分洗白？

美國關於新冠病毒疫情溯源的情報報告於8月27日星期五披露。關於新冠肺炎病毒起源仍有許多灰色地帶，但專家排除了任何基因操縱的可能性，也排除了新冠肺炎病毒是因應製造生物武器而生可能性，並指出，從實驗室泄漏還是人與患病動物的自然接觸，這兩種理論都是合理的。美國總統喬-拜登指責中國缺乏透明度，隱瞞了關於病毒來源的重要信息。拜登誓言繼續尋查病毒真相。

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據本台報道稱，關於新冠肺炎病毒的起源：美國情報報告指出了灰色地帶。如果報告沒有回答所有的問題，它確實使我們有可能排除某些理論。根據美國的情報指，該病毒不是基因操縱的結果，它不是作為生物武器而設計的。

為了溯源，負責這項任務的情報專家在三個月內研究了數百份數據。但他們未能就疫情的起源得出答案：從實驗室逃出還是人與患病動物的自然接觸。報告指出，這兩種理論都是合理的，報告還強調，中國政府不太可能在大流行病開始之前就知道這種病毒。

這次溯源是應拜登的要求進行的。美國總統在這份報告後發表了一份聲明。他指責中國缺乏透明度和隱藏信息。總統呼籲北京允許國際專家在現場進行調查。拜登說："即使我們的審計工作完成了，我們也不會停止尋找這一流行病的真相。”

美國之音今天報道稱，白宮公布新冠溯源報告解密總結，美國情報界仍未達成一致意見。

根據星期五(8月27日)公布的由拜登總統下令進行的情報審議結果，美國情報機構在新冠病毒來源問題上仍然存在分歧，但是他們相信中國領導人在這場全球大流行病開始之前並不知道這一病毒。

根據一份解密總結，美國情報界中的四家機構以低度信心表示，病毒最初是由動物傳染給人類的。第五家機構以中度信心相信，首起人類感染與一家實驗室有關。分析人士不認為該病毒是作為生物武器研發的，而且多數機構相信病毒沒有被基因改造。

美國國家情報總監辦公室星期五在一項聲明中說，中國繼續阻礙全球調查，抵制分享信息，並責怪包括美國在內的其他國家。該辦公室說，就病毒起源達成結論可能必須要有中國的合作。

該報道稱，新冠病毒的起源仍然是全球的緊迫公共衛生問題和安全關注。在美國，很多保守派人士指責中國科學家在實驗室研發了新冠病毒，並致使病毒泄露。前總統特朗普時期的美國國務院官員曾公布一份事實清單，指出武漢病毒研究所從事了冠狀病毒研究。該研究所位於已知最早爆發重大COVID-19疫情的中國城市武漢。

拜登總統在一項聲明中說，“從一開始”中國就阻礙了對病毒的調查。拜登指出，“世界理應知道答案，在我們得到答案之前，我不會罷休，”他說。“負責任的國家不能推卸對世界其他地區應負的這類責任。”

中國外交部在美國公布這份報告之前就攻擊了美國的調查。外交部司長傅聰在一次外國媒體吹風會上說：“抹黑中國洗白不了美國。” 據傅聰說，如果美方想毫無根據地攻擊中國，那最好做好接受中國反擊的準備。

拜登在今年5月下令對情報界的初步發現進行90天的審議。拜登當時發表的聲明說，“今年3月，在我就任總統後不久，我讓我的國家安全顧問責成情報界準備一份關於COVID-19起源的最新分析報告，包括它是源自人類與受感染動物的接觸還是來自實驗室事故。我在本月早些時候收到了那份報告，並提出了進一步跟進的要求。截至今天，情報界已經‘圍繞兩種可能的情景形成共識’，但尚未就這個問題得出明確的結論。”

他當時說：“我現在已要求情報界加倍努力，收集和分析可以使我們更加接近一個明確結論的信息，並在90天後向我報告。”

國家情報總監辦公室星期五沒有說明支持任何一種假說的具體情報機構，但是提到了世界衛生組織和全世界科學家面臨的一些同樣障礙：缺乏COVID-19最早病例的臨床樣本和數據。

據美國之音說，情報機構在進行審議時與盟國和政府之外的專家進行了磋商。一名流行病學專家被延攬入國家情報委員會，這是一組為情報界首腦提供諮詢的高級專家。