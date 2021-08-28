阿富汗媒体公布美军报复轰炸ISIS-K据点照片

阿富汗喀布尔机场26日发生连环爆炸案，共有183名美军和阿富汗人不幸丧生。伊斯兰国（IS）分支组织呼罗珊伊斯兰国（ISIS-K）宣称犯案，27日更公布自杀炸弹客身分为Abdul Rehman Al-Loghri。美国总统拜登表示将进行报复，美军昨夜今晨派出无人机轰炸ISIS-K在阿富汗东部的据点，不但炸死一名喀布尔机场恐攻的背后策画者，还将地面炸出了一个巨大坑洞。

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据新头壳今天报道称，以牙还牙! 美军派出无人机轰炸ISIS据点，阿富汗媒体公布现场照。美国无人机轰炸ISIS-K据点，显车辆焦黑、地面现巨坑。

根据阿富汗当地媒体《Asvaka News》在推特公布了3张攻击现场照，从照片可看出现场一片狼藉，推文写道美军是在当地时间27日晚间12点左右，对阿富汗东部的楠格哈尔省发动攻击行动，可从照片中可见，ISIS-K成员的车辆因炸毁被烧成焦黑状，一旁地面也被炸出巨大坑洞。

根据消息，因阿富汗喀布尔机场连环爆炸案造成美军的损伤，经过美国总统拜登批准后，美军今对一名背后策划者进行“超视距”（over-the-horizon）反恐行动，向阿富汗东部的楠格哈尔省进行无人机空袭，目前已成功杀死目标。消息称，美军是由阿富汗以外的驻军基地调派无人机执行任务。