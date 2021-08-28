飓风艾达逼近美国南岸 新奥尔良展开大规模疏散

飓风艾达（Hurricane Ida）8月28日侵袭古巴，挟带可掀翻屋顶的强劲风力，预计将在周末来势汹汹，沿着美国路易斯安那州海岸登陆。路透社报导，因艾达来袭，经常饱受淹水之苦的新奥尔良邻近地区，还有矗立于墨西哥湾的钻油平台，已展开疏散与撤离。

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根据美国国家气象局预报，截至28日晚间，艾达的持续风速高达每小时129公里，预料29日下午或晚间在路易斯安那州东南部海岸登陆前，强度将显著增强为强烈飓风。

预报员指出，依沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，飓风强度）的5个等级，艾达将以第4级强度登陆美国，并带来风速将近每小时225公里的不间断强风和强降雨，还有预料将造成路易斯安那州海岸线大片地区没入水中数英尺的滔天巨浪。

美国国家飓风中心说，艾达的强风将掀起大浪，造成淹水，在密西西比河（Mississippi River）河口附近的水位可能深及10至15英尺，并且向东延伸至邻近密西西比及阿拉巴马州海岸线低洼地区。

可以预见，届时美国南部沿岸地区恐面临零星龙捲风来袭、大规模电力中断及滂沱大雨导致内陆地区淹水。

路易斯安那州因第4波新冠疫情引发公卫危机，早已陷入困境。路州州长爱德华兹（John Bel Edwards）呼吁居民，立即展开防范飓风的准备。

艾达在从热带风暴发展为飓风不久后，即侵袭古巴青年岛（Isle of Youth），导致路树倒塌，掀翻民宅屋顶。古巴是位于加勒比海的岛国，而青年岛位于古巴的西南端外海。

在艾达经过后，另一个加勒比海岛国牙买加因大雨而淹水，并发生土石流，多条道路无法通行，迫使若干居民放弃家园。

气象预报员指出，艾达是今年大西洋飓风季被命名的第9个风暴及第4个飓风，一旦登陆，强度可能超过去年肆虐路易斯安那州的4级飓风萝拉（Hurricane Laura）。

但艾达仍将不及2005年8月重创该地区的飓风卡崔娜（Hurricane Katrina）。卡崔娜当时强度达到最强的第5级，并造成超过1800人死亡。