《华尔街日报》：美军出动“忍者炸弹”狙杀IS要员

喀布尔恐攻造成美军殉职后，美国出动无人机报复，击毙2名伊斯兰国（IS）恐怖组织成员，据传美方使用的是配备刀刃的特殊型“地狱火”导弹。同时白宫已批准国防部径行空袭IS目标。

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阿富汗首都喀布尔（Kabul）机场附近26日发生炸弹攻击，造成约百人死伤，死者中包括至少13名美军。IS的地区主要分支“呼罗珊伊斯兰国”（ISIS-K）宣称策划犯案。

美国国防部28日表示已在阿富汗展开无人机空袭行动，共击毙2名IS活跃的“策划者和协助者”，并造成另一人受伤。

《华尔街日报》（The Wall Street Journal）报导，美军此次行动是从波斯湾（Persian Gulf）地区派出“死神”（Reaper）攻击无人机，上头搭载又名“忍者炸弹”的AGM-114R9X导弹，也就是AGM-114“地狱火”（Hellfire）导弹的衍生型。

AGM-114R9X导弹不会爆炸，而是会在接近攻击目标的最后一刻，射出导弹内圈的6枚巨型刀刃，犹如“血滴子”一般，让军方指挥官得以锁定目标，兼顾减少平民伤亡的几率。

这次空袭地点位于南加哈省（Nangarhar）拉哈穆努拉区（Rahamunullah）。但邻近居民称攻击酿成3死4伤，包含一名女性，与五角大厦的评估有出入。

美军空袭看似造成一栋房屋受损。《华尔街日报》所见的影像显示，房屋外观有一个爆炸形成的小洞，屋旁有辆焦黑的机动人力车。墙上布满弹片，窗户已被炸飞，房内散置衣物、凉鞋与家具。

《华尔街日报》2019年率先披露AGM-114R9X导弹的存在，其设计是要从车辆或建筑顶端落向目标。美国政府从未公开承认有这种武器。

据悉这种武器2017年2月曾被用于狙杀恐怖组织盖达（Al Qaeda）的二号人物。2019年1月也门另有一人因它丧命，美国指控他策划2000年美军驱逐舰柯尔号（USS Cole）在也门港口遭炸弹攻击事件。

“纽约时报”（The New York Times）指出，美国特种作战部队（US Special Operations forces）去年再度运用AGM-114R9X导弹，击毙叙利亚西北部一名盖达组织在当地的实质领袖。

美国政治新闻媒体Politico另报导，根据3名熟知内情的美国官员，美国总统拜登（Joe Biden）已对五角大厦“开绿灯”，可毋须寻求白宫允许，径行空袭阿富汗境内与ISIS-K有关的任何目标。

其中一名官员指出，五角大厦领袖本就握有这项职权，但拜登27日重申军方有此权限。这名官员说，总统的指示就是“放手去做”，“如果我们找到更多人（ISIS-K分子），就会空袭他们”。

目前美军正积极搜捕与喀布尔攻击有关的恐怖分子，预料未来几天或几周将发动更多空袭。