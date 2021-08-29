白宫国安顾问：31日后美国人仍能安全离开阿富汗

美国国家安全顾问沙利文在预定29日播出的电视专访中说，拜登（Joe Biden）政府预期，在美军下周完全撤离阿富汗后，当地掌权组织塔利班会继续让美国人和其他人安全离境。

广告 继续浏览后续

沙利文（Jake Sullivan）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时表示：“塔利班（Taliban）私下和公开都表达过他们会安全放行。”

沙利文29日另接受福斯新闻台（Fox News）访问时说，有些美国人选择在8月31日撤离任务期限后继续留在阿富汗，但「他们不会被困在」当地，美国有“一套机制让他们出来”。不过他未做出进一步说明。

路透社报导，塔利班取得阿富汗大部分地区的控制权后，美国总统拜登订下8月31日美军撤出期限，因此美军即将结束在阿富汗首都喀布尔（Kabul）的撤离任务。

但在喀布尔机场外26日发生爆炸案、造成13名美军和多名阿富汗人死亡后，可能再有攻击事件威胁，使得美军撤离工作更加困难。

根据哥伦比亚广播公司节目《面对全国》（Face the Nation）发布的访问纪录，沙利文说：“8月31日过后，我们将确保任何美国公民、任何合法永久居民都能安全通关。”

他还表示：“而且没错，我们将确保协助过我们的阿富汗人安全通关，在8月31日后继续出境。”

这可能暗示美方和塔利班将保持某种形式合作。曾在1996至2001年统治过阿富汗的塔利班，当年正因庇护2001年911攻击事件主谋盖达组织（al Qaeda）成员，而遭到美国报复推翻下台。

沙利文还说，美方目前计划是，9月1日在阿富汗不再有大使馆持续运作。

沙利文又说，美国考虑采取更多空袭和“其他任务”来报复26日的攻击行动。伊斯兰国（IS）在阿富汗的分支“呼罗珊伊斯兰国”（ISIS-K）宣称犯案，造成阿富汗美军10年来最多人死亡。

沙利文表示，美国官员相信，在阿富汗的相关恐怖组织并无策划境外攻击的进一步能力。

沙利文接受福斯新闻访问时，也寻求安抚仍在阿富汗且未来充满不定性的美国人和他们的盟友。他说：“塔利班对我们做了承诺。…我们也有筹码要求他们履行这些承诺。”

法新社报导，沙利文并未进一步说明所谓的筹码。不过，美国和其他国家已冻结价值数以十亿计美元的阿富汗政府资产。