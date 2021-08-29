美国国防部传获权 无须请示总统 击杀任何IS-K目标

由于喀布尔国际机场在26日发生自杀炸弹攻击，造成13名美军殉职，共有183人死亡、218人受伤。美军28日出动无人机击毙2名“伊斯兰国呼罗珊省（IS-K）”成员。有美国官员透露，总统拜登给予国防部更大的行动权限，让国防部可在没有白宫批准的状况下，击杀任何和IS-K有关的目标。

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据自由时报今天报道称，知情官员透露，拜登已向国防部“开绿灯”，可直接击杀IS-K份子。报道引据美国《Politico》消息，3名美国知情官员指出，拜登已经向国防部“开绿灯”，让国防部能不用得到白宫批准就打击任何与IS-K有关的目标。其中一名官员指出，国防部高层其实已经有这项权利，但拜登在27日向军方发出的指示中重申此项权力，拜登的方向就是“放手去做”，美国国防部说，“如果我们找到更多成员，我们将会猎杀他们”。

美国总统拜登在28日的一份声明中指出，此次攻击不会是最后一次，“我们将继续追捕任何参与喀布尔机场恐攻的人，并且要让他们付出代价”。拜登也提到，目前地面局势仍十分危险，机场受到恐攻机率仍高，未来24至36小时内极有可能对美国阵地进行攻击。

另据消息说，塔利班抓捕6名伊斯兰国成员。据自由时报报道，26日IS阿富汗和巴基斯坦分支“伊斯兰国呼罗珊省（IS-K）”成员在机场引爆自杀炸弹，造成美军与阿富汗人至少183人死、218人伤，也让美国与塔利班展开对IS-K报复，美军无人机猎杀2名策划者，而塔利班也宣布在喀布尔逮捕6名IS-K成员，其中4名阿富汗人、2名马来西亚人。

据该报道综合消息，阿富汗首都喀布尔西部26日爆发激烈枪战，神学士情报调查负责人赛夫拉（Maulawi Saifullah Mohammed）表示，逮捕6名IS-K成员，其中4名阿富汗人、2名马来西亚人，赛夫拉表示，神学士才刚打败北约军队，因此要抓获击杀IS-K的成员简直是轻而易举。

该报道引述《华尔街日报》消息指出，塔利班与IS之间存在着矛盾。自2015年以来，神学士一直在和IS作战，在占领喀布尔后的几个小时内，塔利班就将关押在监狱的IS高级领导人等数名成员一一击毙。