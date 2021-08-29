美国女兵在喀布尔恐袭中殉职 安抚阿富汗婴儿的画面成遗照

阿富汗喀布尔机场26日发生自杀炸弹恐怖攻击，酿成至少170死，伊斯兰国分支“伊斯兰国呼罗珊省（ISIS-K）”宣称犯案。其中一名殉职美军是23岁的海军陆战队中士吉伊（Sgt. Nicole Gee），她几天前才在社群媒体分享自己怀抱阿富汗婴儿的画面，并且写下“我爱我的工作”，未料暖心照片却成为最后身影。

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吉伊的Instagram页面上充满与亲友一起开怀大笑的照片，也有不少工作点滴。在另一张照片中，她带著一把步枪协助撤离民众排队登机，也曾经发文庆祝升迁，“还在科威特时，我从未想过自己能够如此光荣地晋升中士”。

《今日美国》报导，吉伊来自加州沙加缅度（Sacramento），2016年毕业于罗斯维尔市（Roseville）奥克蒙特高中，1年后加入北卡州第24海军陆战队远征队，担任维修技术员，之后派驻海外。她的丈夫杰罗德（Jarod Gee）也是同校毕业的海军陆战队队员。

吉伊3年多来的同袍兼室友马洛莉中士（Sgt. Mallory Harrison）发文哀悼，她形容吉伊是“黑暗世界中的一道光明”，“我想到再也无法见到她了，还是必须强迫自己面对现实。我无法形容这个感觉。我最好的朋友才23岁就离开人世，但我知道她是在做着自己热爱的事情时离世，才能从中获得一点平静”。