美路易斯安那州将迎来170年来最大飓风“艾达”

飓风“艾达”（Ida）在当地时间27日席卷古巴，造成当地树木折断、道路积水，所幸暂无人员伤亡的报告。此后，“艾达”逐渐离开古巴，并持续向西北方移动，目前已逼近位于美国墨西哥湾沿岸的路易斯安那州。

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尽管最新数据显示，“艾达”目前是3级飓风，但各大美国媒体都在报道中强调，“它在迅速增强”并很可能在登陆时升级成为4级。“这将是1850年以来袭击路易斯安那州的最强飓风之一。”美国路易斯安那州州长约翰·爱德华兹（John Edwards）28日在会见记者时说道，“但是，我们和16年前不同了。”

当地时间28日晚上，爱德华兹在社交媒体上呼吁当地居民“保持警惕”。他说，你需要去充分准备以度过难关，一觉醒来时情况将开始恶化。”

在当天召开的记者会上，爱德华兹还提醒地处内陆的民众尽早准备，称不希望他们到时“措手不及”。

正是在16年前，2005年8月29日，飓风“卡特里娜”在墨西哥湾沿岸地区登陆，夺去了至少1833人的生命。当时，路易斯安那州首府新奥尔良市因防洪堤决堤，造成该市大面积被洪水淹没。巧合的是，16年后的2021年8月29日，“艾达”也即将登陆路易斯安那。

美国有线电视新闻网（CNN）29日报道称，飓风“艾达”当晚将于美国墨西哥湾沿岸地区登陆，而卫星图像显示，登陆时它“很有可能升级成为4级飓风”。

爱德华兹还对CNN称，目前路易斯安那州已动员了超过4000名国民警卫队士兵和飞行员，另外到风暴登陆时还将会有5000人已做好准备。

“能够做准备的时间仅剩几个小时了，”他对那些没选择撤离的民众说，“情况将非常严重”。

“像‘艾达’这样的强大风暴在‘卡特里娜’的纪念日登陆，真是令人痛苦。”《纽约时报》报道还提到，爱德华兹说，“但我们和16年前不同了。”报道称，当地政府已投资数十亿美元改善该地区防护飓风的基础设施。