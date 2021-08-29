飓风“艾达”（Ida）登陆

美路易斯安那州将迎来170年来最大飓风“艾达”

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Un passant prend une photo au bord du lac Pontchartrain, dimanche 29 août, avant le passage de l’ouragan Ida
Un passant prend une photo au bord du lac Pontchartrain, dimanche 29 août, avant le passage de l’ouragan Ida © GERALD HERBERT / AP
作者： 法广
31 分钟

飓风“艾达”（Ida）在当地时间27日席卷古巴，造成当地树木折断、道路积水，所幸暂无人员伤亡的报告。此后，“艾达”逐渐离开古巴，并持续向西北方移动，目前已逼近位于美国墨西哥湾沿岸的路易斯安那州。

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尽管最新数据显示，“艾达”目前是3级飓风，但各大美国媒体都在报道中强调，“它在迅速增强”并很可能在登陆时升级成为4级。“这将是1850年以来袭击路易斯安那州的最强飓风之一。”美国路易斯安那州州长约翰·爱德华兹（John Edwards）28日在会见记者时说道，“但是，我们和16年前不同了。”

 

当地时间28日晚上，爱德华兹在社交媒体上呼吁当地居民“保持警惕”。他说，你需要去充分准备以度过难关，一觉醒来时情况将开始恶化。”

在当天召开的记者会上，爱德华兹还提醒地处内陆的民众尽早准备，称不希望他们到时“措手不及”。

 

正是在16年前，2005年8月29日，飓风“卡特里娜”在墨西哥湾沿岸地区登陆，夺去了至少1833人的生命。当时，路易斯安那州首府新奥尔良市因防洪堤决堤，造成该市大面积被洪水淹没。巧合的是，16年后的2021年8月29日，“艾达”也即将登陆路易斯安那。

美国有线电视新闻网（CNN）29日报道称，飓风“艾达”当晚将于美国墨西哥湾沿岸地区登陆，而卫星图像显示，登陆时它“很有可能升级成为4级飓风”。

爱德华兹还对CNN称，目前路易斯安那州已动员了超过4000名国民警卫队士兵和飞行员，另外到风暴登陆时还将会有5000人已做好准备。

“能够做准备的时间仅剩几个小时了，”他对那些没选择撤离的民众说，“情况将非常严重”。

“像‘艾达’这样的强大风暴在‘卡特里娜’的纪念日登陆，真是令人痛苦。”《纽约时报》报道还提到，爱德华兹说，“但我们和16年前不同了。”报道称，当地政府已投资数十亿美元改善该地区防护飓风的基础设施。

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