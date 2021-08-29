颶風“艾達”（Ida）登陸

美路易斯安那州將迎來170年來最大颶風“艾達”

發表時間：

Un passant prend une photo au bord du lac Pontchartrain, dimanche 29 août, avant le passage de l’ouragan Ida
Un passant prend une photo au bord du lac Pontchartrain, dimanche 29 août, avant le passage de l’ouragan Ida © GERALD HERBERT / AP
作者： 法廣
31 分鐘

颶風“艾達”（Ida）在當地時間27日席捲古巴，造成當地樹木折斷、道路積水，所幸暫無人員傷亡的報告。此後，“艾達”逐漸離開古巴，並持續向西北方移動，目前已逼近位於美國墨西哥灣沿岸的路易斯安那州。

廣告

儘管最新數據顯示，“艾達”目前是3級颶風，但各大美國媒體都在報道中強調，“它在迅速增強”並很可能在登陸時升級成為4級。“這將是1850年以來襲擊路易斯安那州的最強颶風之一。”美國路易斯安那州州長約翰·愛德華茲（John Edwards）28日在會見記者時說道，“但是，我們和16年前不同了。”

 

當地時間28日晚上，愛德華茲在社交媒體上呼籲當地居民“保持警惕”。他說，你需要去充分準備以度過難關，一覺醒來時情況將開始惡化。”

在當天召開的記者會上，愛德華茲還提醒地處內陸的民眾儘早準備，稱不希望他們到時“措手不及”。

 

正是在16年前，2005年8月29日，颶風“卡特里娜”在墨西哥灣沿岸地區登陸，奪去了至少1833人的生命。當時，路易斯安那州首府新奧爾良市因防洪堤決堤，造成該市大面積被洪水淹沒。巧合的是，16年後的2021年8月29日，“艾達”也即將登陸路易斯安那。

美國有線電視新聞網（CNN）29日報道稱，颶風“艾達”當晚將於美國墨西哥灣沿岸地區登陸，而衛星圖像顯示，登陸時它“很有可能升級成為4級颶風”。

愛德華茲還對CNN稱，目前路易斯安那州已動員了超過4000名國民警衛隊士兵和飛行員，另外到風暴登陸時還將會有5000人已做好準備。

“能夠做準備的時間僅剩幾個小時了，”他對那些沒選擇撤離的民眾說，“情況將非常嚴重”。

“像‘艾達’這樣的強大風暴在‘卡特里娜’的紀念日登陸，真是令人痛苦。”《紐約時報》報道還提到，愛德華茲說，“但我們和16年前不同了。”報道稱，當地政府已投資數十億美元改善該地區防護颶風的基礎設施。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw