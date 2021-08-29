美路易斯安那州將迎來170年來最大颶風“艾達”

颶風“艾達”（Ida）在當地時間27日席捲古巴，造成當地樹木折斷、道路積水，所幸暫無人員傷亡的報告。此後，“艾達”逐漸離開古巴，並持續向西北方移動，目前已逼近位於美國墨西哥灣沿岸的路易斯安那州。

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儘管最新數據顯示，“艾達”目前是3級颶風，但各大美國媒體都在報道中強調，“它在迅速增強”並很可能在登陸時升級成為4級。“這將是1850年以來襲擊路易斯安那州的最強颶風之一。”美國路易斯安那州州長約翰·愛德華茲（John Edwards）28日在會見記者時說道，“但是，我們和16年前不同了。”

當地時間28日晚上，愛德華茲在社交媒體上呼籲當地居民“保持警惕”。他說，你需要去充分準備以度過難關，一覺醒來時情況將開始惡化。”

在當天召開的記者會上，愛德華茲還提醒地處內陸的民眾儘早準備，稱不希望他們到時“措手不及”。

正是在16年前，2005年8月29日，颶風“卡特里娜”在墨西哥灣沿岸地區登陸，奪去了至少1833人的生命。當時，路易斯安那州首府新奧爾良市因防洪堤決堤，造成該市大面積被洪水淹沒。巧合的是，16年後的2021年8月29日，“艾達”也即將登陸路易斯安那。

美國有線電視新聞網（CNN）29日報道稱，颶風“艾達”當晚將於美國墨西哥灣沿岸地區登陸，而衛星圖像顯示，登陸時它“很有可能升級成為4級颶風”。

愛德華茲還對CNN稱，目前路易斯安那州已動員了超過4000名國民警衛隊士兵和飛行員，另外到風暴登陸時還將會有5000人已做好準備。

“能夠做準備的時間僅剩幾個小時了，”他對那些沒選擇撤離的民眾說，“情況將非常嚴重”。

“像‘艾達’這樣的強大風暴在‘卡特里娜’的紀念日登陸，真是令人痛苦。”《紐約時報》報道還提到，愛德華茲說，“但我們和16年前不同了。”報道稱，當地政府已投資數十億美元改善該地區防護颶風的基礎設施。