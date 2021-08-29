13名阿富汗遇害士兵遗骸归国 拜登夫妇出席仪式

美国总统拜登8月29日上午前往特拉华州多佛空军基地，接收在阿富汗喀布尔机场袭击中丧生的13名美国军人的遗骸。殉职军人家人被安排在远处，也远离摄像机。 有时亲人们的抽泣声打破了现场的沉默。

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在仪式现场，第89空运联队副司令威廉·麦克唐纳（William C. McDonald）上校、多佛空军基地空军国殇事务行动指挥官奇普·W·霍林格（Chip W. Hollinger）上校等军方人员与拜登夫妇进行了交谈。

8月26日，在喀布尔机场外的一次自杀式爆炸中，11名海军陆战队员、一名陆军士兵和一名海军士兵丧生，这些士兵的遗骸29日被运回美国。阵亡者的家属在现场迎接亲人的遗骸，而后这些遗骸将转移到空军基地的殡仪机构，由军方再度确认身份无误后，转运到长眠地。

据“福克斯”新闻报道，在13名阵亡的美军成员中，有9名海军陆战队员和一名海军医院医务人员来自加利福尼亚的彭德尔顿营。

阵亡美军士兵的年龄均在20岁到31岁之间，其中五人年仅20岁。

报导指出，其中一名阵亡者，来自加州沙加缅度的23岁中士妮可·L·吉（Nicole L. Gee）在袭击发生前几天，曾在社媒Instagram上分享了自己在喀布尔抱着一个阿富汗婴儿的照片，并配上了“我爱我的工作”的标题，引发许多民众的感概和惋惜。

拜登在8月28日的声明中说：“我们失去的13名人员是英雄，他们在为执行美国崇高理念时，献出了自己的生命，拯救了其他人的生命。他们勇敢无私的精神使迄今为止、超过11万7,000名处于危险中的人抵达到安全地点。”