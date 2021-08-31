拜登就阿战争结束发表讲话 需要应对新的威胁

8月31日下午2:45，美国总统拜登就阿富汗战争结束发表讲话。拜登表示：“现在，我们在阿富汗20年的军事存在已经结束。”他感谢进行危险撤离行动的美国军队。他表示：从阿富汗撤军是巨大的成功。拜登在讲话中明确撤军的决定是要应对世界的变更；因为我们正和中国进行激烈、严肃的竞争；要应对来自俄罗斯多方面的挑战。

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他说：美国定会把所有想离开阿富汗的美国公民撤出来。塔利班要坚守他们的承诺，要给任何想离境的人提供安全通道。我们要看的不是口头上的，而是他们的行动。

他再次强调撤军的决定是前任做出的。把数以万计的人再派至阿富汗，把他们至于危险境地之中，这不是我会做出的决定。还滞留阿富汗的人，只要他们想离开，我们都会设法让他们离开这个国家。我们的任务还没有结束。

拜登表示：我为这个决定承担责任。我们难道应该无限期地留下去吗？问题是不应该升级这场战争。盖达组织已被重挫；我们成功地做了我们想在阿富汗做的事情。恐怖主义的危险在全世界存在，在叙利亚；伊拉克等地。我作为总统，我的任务是捍卫和保卫美国人。这是我做出决定的宗旨。恐怖主义威胁在多地呈现，我们也应随之改变我们采取的策略，这个决定是符合我们国家利益的。

拜登还表示：还有一个事情我们需要理解。这个世界在改变，我们正在与中国进行激烈的竞争；严肃的竞争；我们也在应对这来自俄罗斯多方面的挑战，例如网络攻击。我们需要去应对新的威胁；应对21世纪新的挑战。我们还需两者兼顾。我们要一边要打击恐怖主义；一边面对今天需面对的新的威胁，但同时要保住我们目前所拥有的地位。

俄罗斯和中国最想看到的，就是我们在阿富汗被绑着，让这场战争再拖十年。当我们翻开历史新篇章的时候，我们需要从错误中吸取教训。有两点是至关重要的。一点是我们要把任务制定得非常明确；第二我们必须专注于国家安全利益。对阿富汗撤军的决定并不是涉及到一个国家，它是要终结一个时代。

那些想伤害美国的人，想要伤害美国盟友的人，你要知道，美国不会放手。伊斯兰国（IS）分支组织呼罗珊伊斯兰国（ISIS-K）你们请听好：我们跟你们没完。对于想伤害美国的敌人，我们定会穷追猛打，直追到天涯海角。你们会付出最惨重的代价。美国会继续在外交等领域支持阿富汗人民，对他们实施人道援助。人权将会是我们外交政策的核心。

阿富汗战争持续了20年，我是第四任总统。我不会让一个早就应该结束的战争无休止地继续下去。

美国总统拜登最后表示：我们要展望一个安全和稳固的未来。为此，从阿富汗撤军的决定是一个正确、明确、对美国而言最好的决定。